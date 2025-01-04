国土安全部发出警告：各执法部门需警惕模仿新奥尔良事件的袭击

美国国土安全部(DHS)和联邦调查局(FBI)警告联邦、州和地方执法机构警惕可能发生受新奥尔良元旦卡车冲撞事件启发的模仿事件，那次袭击已造成至少14人死亡。当局警告说，潜在的恐怖分子可能受其鼓动而采取行动。 美国之音(VOA)和其他新闻机构获得了星期五(1月3日)发布的联合情报公告，联邦当局警告全国1.8万个执法机构要警惕“可能受到此次袭击和全球其他近期致命车辆冲撞事件鼓动而进行的模仿或报复袭击”。 公告称，此类袭击“可能依然对那些渴望实施袭击的人具有吸引力，因为车辆易于获得，而且发动袭击所需的技能门槛较低”。 这项联邦当局的联合公告指出，自2014年以来，伊斯兰国(ISIS)恐怖组织一直在推行使用车辆进行恐怖袭击，并随后使用辅助武器，以此造成大规模伤亡事件。 联合公告建议执法机构寻找危险信号，例如用于租用车辆的伪造文件或信用卡，或“行动前踩点”的迹象，例如汽车停在奇怪的地方或某活动地点附近的可疑活动。 联调局在星期五与美国之音分享的一份声明中说：“美国仍然处在威胁升高的环境下并警惕对公共安全的任何潜在威胁。” “我们重视所有威胁并请公众立即向执法部门报告他们视为可疑的任何事情，”这份声明说。“我们将与合作伙伴共事，判定其可信性，分享信息，并采取适当的调查行动。” 联调局星期四晚间公布了现已死亡的袭击嫌疑人、42岁的沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud-Din Jabbar)的三张照片，这些照片来自波旁街致命袭击发生前约一小时的监控录像。他们还公布了一张在现场附近发现的蓝色冰柜的照片，里面装有简易爆炸装置。 这些照片与一份声明一起发布，该声明征求任何可能在街上经过贾巴尔或看到照片中那样的冰柜的公众提供信息。 联调局调查人员还将查看贾巴尔在美军服役时的医疗记录和文件。他曾在陆军服役，并在2009年被部署在阿富汗，后来又在陆军预备役服役。 “我们当然将会支持调查，”五角大楼副新闻秘书萨布丽娜·辛格(Sabrina Singh)星期五对记者们说。“陆军刑事调查司(CID)正在与联调局和当地执法部门配合。” 白宫星期五宣布，总统乔·拜登(Joe Biden)和第一夫人吉尔·拜登(Jill Biden)将于下星期一同往新奥尔良，探望受袭击影响的家庭和社区成员，并与当地官员会面。 在星期四与记者举行的简报会上，联邦调查局官员表示，他们认为在与警方枪战中当场被击毙的贾巴尔单独实施了这次元旦袭击事件，并受到了伊斯兰国恐怖组织的鼓动。 联调局反恐部门的副助理局长克里斯托弗·拉亚(Christopher Raia)表示，在数百次访谈和对袭击者的电话、社交媒体账户和电子设备进行审查后，他们得出结论，贾巴尔没有同伙。 官员于星期四下午重新开放了波旁街。袭击发生在星期三凌晨3:15。