川普酒店外皮卡爆炸案 FBI：更像輕生案 【新唐人北京時間2025年01月05日訊】美國警方週五確認了新言在川普酒店外的皮卡爆炸案，是由一名美國陸軍特種部隊軍人所為。FBI認為，這更像是一起輕生案件。當局也公布了嫌犯的信件，表示這不是恐怖攻擊。他想要為美國敲響警鐘。 在進行DNA比對後，拉斯維加斯大都會警察局週五表示，在川普酒店外的特斯拉賽博皮卡中發現的遺體，確認是利維爾斯伯格，警方還在車上發現軍人身份證等重要物件。 拉斯維加斯大都會警察局警長 Kevin McMahill：「首先是軍人身分證。我們還找到了一本護照。還發現了一把 50 口徑的沙漠之鷹半自動手槍。」 利維爾斯伯格生前是美國陸軍特種部隊軍人，曾立下大功。 警方提到，雖然爆炸案發生在川普酒店外，但根據找到的信息及他身旁人的說法，利維爾斯伯格對當選總統川普沒有敵意。他還留下兩封信，批評了美國的領導層，並強調這不是恐怖攻擊。 拉斯維加斯FBI特工表示，這更像是一場自殺悲劇。 拉斯維加斯FBI特工史賓塞·埃文斯：「它最終似乎是自殺悲劇，一名功勳卓越的退伍軍人，正為與創傷後壓力症和其他問題所苦。」 在信中，利維爾斯伯格說後悔在戰爭中殺人，表達失去戰友的悲痛，並說這麼做是在為美國敲響「警鐘」。 拉斯維加斯大都會警察局助理警長Dori Koren：「（信中原文提到）我們是美利堅合眾國，是有史以來最好的國家人民。但現在，我們身患絕症，正走向崩潰。這不是恐怖襲擊，而是一個警鐘。」 新年當天，利維爾斯伯格在裝滿煙火的特斯拉賽博卡車內開槍輕生，隨後卡車在拉斯維加斯川普國際飯店外爆炸，造成七人輕傷，但飯店幾乎沒有受損。 另一起在新年發生的皮卡超速衝撞人群，造成14人死亡，30人受傷的恐怖攻擊事件，FBI公布了三張已遭擊斃的嫌犯賈巴爾的照片。 當時，賈巴爾在案發的波本街地區行走，隨手放置簡易爆炸裝置，幸而後來沒有引爆。 聯邦調查局表示，賈巴爾犯案動機來自伊斯蘭國恐怖組織。