大规模冬季风暴袭击美国 带来大雪、冰雨和严寒

一场强大且具破坏性的冬季风暴星期六(1月4日)开始袭击美国中部地区。从平原地区到东海岸，数百万美国人将面临暴风雪、大雪、危险冻雨的威胁，影响预计持续到下星期。 美国国家气象局(NWS)示警，从中部平原到大西洋中部的各州将出现伴有冰雪和大风的恶劣天气和严重的旅行延误。 肯塔基州、密苏里州、阿肯色州和弗吉尼亚州已宣布紧急状态，并发布危险天气预警。 国家气象局(NWS)天气预报中心气象学家里奇·班恩(Rich Bann)星期六晚间表示：“风暴仍在成形中，但它将带来多重危险，包括平原地区的大雪到更南部地区的道路严重结冰。” 班恩补充说，本周末美国有超过6千万人受到冬季天气警报、监测或提醒的影响。 据NWS称，纽约州和宾夕法尼亚州东部部分地区正面临来自五大湖的“大湖效应降雪”，降雪量可能高达2英尺(61厘米)。 从内布拉斯加州和堪萨斯州向东延伸到俄亥俄州、印第安纳州、宾夕法尼亚州西南部和弗吉尼亚州西北部，预计将可以看到1英寸(2.54厘米)到1英尺(30厘米)的降雪，可能导致电力线路中断和大面积停电。 班恩说，密苏里州南部、肯塔基州和田纳西州将在星期日(1月5日)受到冻雨和冰雪袭击，预计道路将变得危险，电力线路可能因冰冻损毁。 “在某些地区开车几乎将变得不可能，”他说。 由于快速积冰，密苏里州堪萨斯城国际机场星期六下午暂时关闭。 随着急流向南移动，气温预计将骤降，部分地区将降至0°F(-18°C)以下，强风将加剧危险。 法新社报道，阿巴拉契亚山脉的情况可能尤其危险，因9月下旬一场致命飓风袭击多个东南部州，许多社区仍在从飓风的影响中恢复。 肯塔基州州长安迪·贝希尔(Andy Beshear)在紧急会议上说，这场新的风暴“可能会对道路上造成重大破坏，形成危险的行车条件，并在严寒天气到来前造成大范围停电。” 班恩表示，风暴预计在星期一(1月6日)晚些时候经过东海岸，进入大西洋，但到下星期中， 新一轮北极气流将给美国东部三分之二地区带来严寒。 (本文依据了路透社和法新社的报道。)