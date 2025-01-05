【明慧專訪】我們的師父

【新唐人北京時間2025年01月05日訊】 新唐人獲得明慧網授權轉載——【專訪】我們的師父，全文如下。 二零二五年一月三日，明慧特約記者在紐約採訪了法輪功創始人、神韻藝術團的藝術總監李洪志先生。採訪地點是飛天藝術學院的一間教師辦公室。今年73歲的李洪志師父穿著一身整潔簡單的便裝，比前些年清瘦了許多，看上去只有50歲的樣子，甚至更年輕，眼神溫暖、堅定而祥和。 令記者詫異的是，寬敞整潔的房間裏，竟然找不到一把表皮不斑駁掉渣的工作椅。採訪結束後問了山上的工作人員，回答是能省就省點，還沒到必須換新椅子的時候。這是後話。 一、 義工 關於最近海外左媒指控李洪志先生「利用其追隨者對他的忠誠和廉價的勞力斂聚了高達2.66億美元的財富」一說，李洪志師父回答：「這點錢算啥？」「那幫壞傢伙不報，我都不知道神韻有多少錢。我還提心吊膽哪，這孩子開支夠不夠啊？」說完師父笑了。 「我們在這裏沒有任何根基。人家靠政府、企業。企業不會給我們（錢），都在中國有生意。政府對我們也含含糊糊的。誰也不管我們，我們自己得管自己。」 作為神韻藝術團的藝術總監，師父說：「我不管行政的事，他們也不跟我匯報。財務的事他們保密，跟誰也不說，我也不問。」對此，神韻藝術團的一名會計師證實，「財務有財務的規定和流程。我們都是Autopilot（自動駕駛）。」 說到這裏，師父想起一件事，笑了：「當初大紀元、新唐人辦的時候，沒錢了找我。有兩個錢了他也不理我，我也不知道他有多少錢。」「任何項目我都沒拿過一分錢。我都不知道他們怎麼運作。就包括明慧網、大紀元、新唐人、乾淨世界，他們怎麼運作，那些人員、財務，我都不知道，根本就不去管──必須要讓他們（自己）走出來，那是修煉的路。我老去說這說那，就是拆他們的橋，拆他們的路。所以這一切啊，我根本就不管，只管修煉。」 「神韻哪，我除了管他們修煉之外，我還義務的幫他們在設計服裝、幫他們在技術上提高。誰也不給我稿費。」師父呵呵的開朗笑道：「誰也不給我一分錢，也不開支。」 記者又採訪了另外幾個項目，藝術視頻平台「神韻作品」(Shen Yun Creations)的財務長，「神韻服裝公司「(Shen Yun Dancer)神韻服裝」的總經理，她們二位都說，經營、業務都是自己做，財務也自己管，「師父都不看，我們也不彙報。」受訪的大紀元財務長和希望之聲電台的總裁，答案也都是一樣。 寫有「法輪大法」字樣的藍黃兩面穿服裝是師父義務設計的。有方便打坐的上下拉鏈設計、防水面料，禦寒合身，很適合大型活動。棉衣120美金，羽絨衣168美金，同樣的價格不可能在市面上買到同樣品質的同類產品。為甚麼是這個價格？對此，「神韻服裝」的總經理介紹，這兩款短大衣「只賣給學員，師父希望我們儘量價格要低。」對此，師父笑道：「我是說過這話。如果可能的話，我希望免費給學員。」 「免費給學員」，這話聽著非常熟悉。針對大法書的定價和銷售，師父也多次說過這句話。而飛天學生的學費、住宿、餐飲、書本、服裝、旅費等等，的確一直都是免費的，相當於學校給每個學生每年五萬美金的助學金，而家長只需要支付學生在校外上私課的費用。 二、 生活簡樸、意志堅韌