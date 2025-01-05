9種賺錢技能 一年內可學會並獲認證 【新唐人北京時間2025年01月05日訊】無論是對目前的工作和報酬感到厭倦希望改行，還是待業中尋找進入某行業的求職「敲門磚」，在新領域獲得相關結業認證都會使你面對未來時信心滿滿。但是一想到這可能要花幾年的時間「回爐」到教室裡苦讀，就會令人躊躇不前。 而實際上，有一些技能學習起來並不需要那麼長的時間，能夠很快入手，而且薪水並不低，就業前景也很廣闊。下面就是參考gobankingrates等網站的報導，列舉出的9種在一年內就可以學會並可以獲得專業認證的賺錢技能。 簿記 簿記員的工作是記錄和匯總公司、企業的日常財務交易，這包括記錄銷售、採購、付款和收據。簿記員將確保所有金融交易都記錄在適當的帳簿和總分類帳中。他們還可以為會計師準備帶有財務交易記錄的帳簿和分類帳，然後分析資產負債表和損益表。 簿記員的就業範圍十分廣泛，受僱於包括醫療保健、政府、私營企業和零售業等各行業。作為簿記員，你起碼要會使用專門的軟件，如QuickBooks和MS Excel等，來保存所有交易的詳細記錄和編製報表。 賓夕法尼亞大學福斯特分校的在線簿記課程為期五個月，學費從839美元起。 攝影 攝影師泛指使用照相機、感光片、光源和造型技藝在室內外拍攝人像、風景、產品及生產或生活圖像信息的專業攝影人員。成為攝影師並不一定需要高學歷。通過攝影，你可以發掘自己的創造力，在新聞攝影、影樓攝影或商業攝影中尋找工作機會。 你可以在6到12個月內完成紐約攝影學院的在線課程，學費從699美元到899美元不等。 私人教練認證 健身教練的工作是根據服務對象的健身水平和技能，為他們提供科學的健身指導，教授他們如何鍛鍊、防止在鍛鍊過程中受傷，並對那些沒有自控能力的健身人士實施監督。獲得健身教練認證後，就有資格在健身房和健康中心工作，幫助初學者和高級健身愛好者改變身材。 你可以在短短15週內通過美國國家運動醫學學院的認證，費用從869美元到1529美元不等。 網絡營銷 網絡營銷員是負責通過互聯網平台推廣企業、產品或服務的專業人員。他們的主要任務包括制定和實施網絡營銷策略、分析市場數據以及優化營銷活動。學習網絡營銷技能可以幫助你找到一份數字營銷工作。在線營銷技能也有利於你開展自己的業務。 Udemy有一個為期30天的網絡營銷速成班，學費39.99美元，內容包括基本網絡營銷策略、社交媒體、博客等。其它的在線教育選擇還包括eCornell等，eCornell提供了為期兩個月、價值3,699美元的數字營銷證書認證課程。 報稅 如果想找一份僅在報稅季做的兼職以賺取外快，那麼完成基礎報稅課程就是個捷徑。如果你想成為一名會計師、註冊會計師或財務規劃師，該課程還可以幫助你獲得寶貴的稅務經驗。