拜登将视察新奥尔良 慰问恐怖袭击受害者的亲属

美国总统乔·拜登和第一夫人吉尔·拜登星期一(1月6日)将视察新奥尔良，与14名遇难者和35名受伤者的亲属一起哀悼。元月一日凌晨，一名男子驾驶租赁的一辆皮卡高速撞向那里的人群。 拜登夫妇计划同被车碾压的遇难者的家属见面。当局确认，这名42岁的嫌疑人名叫沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud-Din Jabbar)，是一名来自休斯顿的退伍军人，驾车在熙熙攘攘的波旁街上疾驶。这里是一个主要的游客，餐厅和酒吧聚集地。贾巴尔向警察开枪后，警方开枪将其击毙。 在当选总统唐纳德·特朗普就职前，拜登还剩下两个星期即将卸任。拜登还将同调查人员会面。调查人员称，在这次袭击中，贾巴尔是单独行动，但他受到伊斯兰国的鼓动后实施了这次恐怖攻击。 美国联邦调查局说，在袭击前的大约一个半小时，贾巴尔在社交媒体上上传了5段视频，表达他对伊斯兰国恐怖主义组织的支持，当时新奥尔良的狂欢者们正在庆祝2025年的到来。在卡车的后边发现了一幅伊斯兰国旗。 美国最高刑事调查机构的一名官员星期天表示，去年10月，贾巴尔戴着专门的眼镜两次走访了发生袭击的法国区。 负责新奥尔良外勤办公室的联邦调查局特工莱昂诺·米希尔(Lyonel Myrthil)说，视频显示嫌疑人骑着自行车穿过法国区，戴着能够录制或直播的“智能眼镜”(meta glasses)。 米希尔还表示，官员们也在调查贾巴尔的两次海外旅行，一次是在2023年夏天到开罗，然后在几天后去了加拿大。 “我们的特工正在调查他去了哪里、和谁一起去的，以及这些旅行是否与他在这里的行为有关，” 米希尔说。 美国联邦调查局副助理局长克里斯托弗·拉亚(Christopher Raia)在星期六的新闻发布会上告诉记者，“我们目前掌握的所有调查细节和证据仍然表明，贾巴尔在新奥尔良是单独行动的。我们尚未发现任何迹象表明在美国有同谋，但我们仍在调查美国国内和境外的潜在同伙。” 在袭击发生的当天，拜登在马里兰州的总统度假地戴维营发表全国讲话，对遇难者的家属表示哀悼。“我想让你们知道，我跟你们一样悲伤，”他说。 拜登说，调查人员告诉他，嫌疑人的卡车中里有一个遥控雷管，用来引爆放置在波旁街冷藏箱内的两个爆炸装置。 美国众议院情报委员会主席迈克·特纳(Mike Turner)议员星期天(1月5日)在哥伦比亚广播公司CBS的“面向全国”(Face the Nation)节目中重申了此前美国披露的说法，即美国境内存在伊斯兰国成员和其他恐怖组织“与伊斯兰国勾结，意图伤害美国人”。