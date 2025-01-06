【特稿】法輪功創始人傳功和生活的故事 專訪法輪功創始人李洪志先生系列報導之二 【新唐人北京時間2025年01月06日訊】針對最近某西方媒體對神韻和法輪功創始人李洪志先生在財務上的質疑，記者專門採訪了李先生，請他給出了一個詳細的說明（見上文）。但是我們不禁好奇，李先生作為過去幾十年在中國大名鼎鼎的氣功師，到後來成為法輪大法這個修煉法門的創始人，他這一路走過來，是如何打理自己的個人生活的？ 我們坦率地向李先生表達了我們的好奇，李先生也非常大方地講述了他的故事。 1992年，在中國吉林長春的一場氣功切磋會上，首次現身的李洪志先生針對大家正在討論的問題發表了他的觀點，才說了幾句，大家就愣住了：哇，你是誰呀，居然能說出這個？ 於是幾位老氣功迷給他出點子：你要開辦氣功班！他們幫忙安排場地，於是第一個氣功班很快就在長春第五中學的禮堂裡開班了。 那時的氣功班又叫「帶功報告」，說白了就是給人治病的班。當天來了不少病人，在那「唉喲唉喲」 ，還有滴著吊瓶來的 ，都是被那些老氣功迷動員來的。李先生說，我就過去，把他們一個個收拾收拾。很快，幾秒鐘就都起來了，包括那些根本起不來、半身不遂的 。李先生說：你們現在可以走了！病人就開始走。然後李先生說：現在可以跑了，這些人就奇跡般的能夠跑了！大家都驚呆了，這是怎麼回事？ 長春五中的氣功班一傳開，就收不住了，李先生收到各方邀請，請他傳授他的氣功，這就是法輪功的開始，人們開始尊稱他為「李大師」。 這時有人就給李大師出了個主意：到中國國家氣功協會做一個鑑定，以後上哪兒去就都好辦了。 李洪志先生於是來到北京的中國氣功協會。他們一見就很詫異：唷，這麼年輕呀，沒見過！好吧，做做鑑定。所謂的鑑定也就是做帶功報告，他們專門找了不少其它氣功整不好的慢性病和有痼疾的病人來聽，結果李先生開始發放能量後，很多人病狀當場就得到改善或者乾脆治癒了，整個場都沸騰了！ 這位才40歲出頭的李大師，和別人更不同凡響的是，他在講課中講清楚了這些老氣功迷想要知道但是又弄不明白的很多關於氣功的道理。 這次帶功講座後，中國氣功協會馬上坐下來和李洪志先生攤牌：「你呢，就不要走了，留在北京，在我們下面，你可以到全國各地辦班」。 當時的中國氣功協會是非常受政府肯定的，掛靠在國家體委下面，由國家體委主任伍紹祖委託張震寰將軍來負責，氣功學會後面是錢學森的鼎力支持，當時是一門非常時髦的被稱作「邊緣科學」的學科。 李洪志先生就從這個時候開始他傳授法輪功的工作，那個時候條件非常艱苦，因為李先生的願望是儘可能普及法輪功，所以不願意多收錢，一個九天班下來，才收二十多塊錢（人民幣，下同），用於一行人坐火車、吃飯、印資料，所以辦完班剩不下什麼錢。 當時傳功去外地，就是坐火車，買不起臥鋪，基本就是硬座，隨身帶著的是那種編織袋，裡面放著《氣功簡介》這樣的小冊子，還有就是一大堆方便麵。平時就是吃方便麵，偶爾要改善一下生活的話，就是在街頭的攤位上吃一碗麵，兩年辦了五十四期面授學習班，工作人員吃方便麵都有點吃怕了，那時李先生對跟著他跑的工作人員說：「你們跟著我，就是吃苦。」 後來有人從講法傳功的錄音中整理出來了《中國法輪功》的文字稿，但是沒有錢出書。後來碰到了一個有緣人，願意借5000元，終於出了書了，出書後賺到錢首先拿回來還給人家。再後來，條件好一點，就出了法輪功的主要著作《轉法輪》。再以後，因為弟子中有經濟條件好的出現，於是資助李大師出書和到各地講法教功，旅行和辦班的條件才有所改善。 1992年到1996年的四年間，法輪功因為它祛病健身的神奇功效、低廉的收費，再有就是李洪志大師講的圍繞「真、善、忍」的功理，激發起了強大的共鳴，於是在中國大陸迅速傳開，修煉者成倍數翻升，不計其數。那時在北京長安街兩邊，早起煉功的人都排成長隊。北京是中共高層所在地，這個現象，在當時極權統治下的中國，自然會激起最高當權者的猜忌。