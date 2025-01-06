義言：也說2.66億資產 【新唐人北京時間2025年01月06日訊】最近，有些壞人以「利用宗教狂熱狂卷2.66億美元」為題，抹黑海外神韻藝術團，我也說說這2.66億資產(asset)。 神韻的收入是賣票掙來的，不是任何個人和群體捐贈的，更不是法輪功學員的捐款，所以不存在「宗教狂熱」。神韻宣傳的是中華民族五千年的傳統文化和普世價值「真、善、忍」，觀眾花錢買票是對這兩點的認可。 台下坐著的千萬觀眾來自各國、各族、各種信仰，美國如此、歐洲如此、台灣、日本、韓國……亦如此。 神韻的票價也並不便宜，最高可達300美元，觀眾付錢不是頭腦發熱，是因為演出水平高超、技藝精湛，被譽為「世界第一秀」。觀眾花這個錢是基於對中華神傳文化和對「真、善、忍」道德準則的高度認同。所以說神韻掙的錢合情、合理、合法、光榮。 二、證明神韻了不起 神韻自2006年成立，不斷發展和壯大，逐漸風靡世界，成為主流社會關注的看點，每年舉辦的神韻晚會都在世界頂級的表演劇場巡演，各界名流、政要、商賈雲集，一票難求。 與此對比，中共每年浪費大量民脂民膏，公費補貼各種藝術團體出國演出，沒人看賠本不說，還有演員藉機叛逃。 其實，國外的許多老牌藝術團體收益也不樂觀，尤其疫情期間都收入大減。只有神韻藝術團逆勢上揚，由原來的一個藝術團擴展到八個藝術團，足跡遍及世界各地。今年開啟的神韻演出，在英國、日本和美國，剛剛開始售票就很快售罄、賣光。神韻8個團要在全球200個城市巡演800場，觀眾將達數百萬之多。在全球，神韻的精湛演出，已經匯聚了大量的神韻粉絲。 這樣看來，神韻能賺錢，說明神韻有真本事，真功夫，真了不起。 三、觀眾們用腳投票 眾所周知，全世界經濟都在下滑，社會停滯。這個時候，神韻卻掙錢了，這是觀眾們用腳投票，站在了「真、善、忍」的一邊。 壞人想用「2.66億」，這個扎眼的數字，刺激人們的妒忌心，潛台詞是「你看哪，法輪功竟然掙了這麼多錢！」可是，我讀到的卻是：「天哪，法輪功竟然有本事掙這麼多錢！」 在中國大陸，25年來中共一直在抹黑法輪功，淡化其存在，或許許多中國人已經忘記了這個曾經擁有一億人的強大信仰。但是壞人卻用最搶鏡的方式，把法輪功拉回到人們的視線中，說的竟是「法輪功賺大錢了」，這恰恰證明法輪功成功了！ 四、彰顯正義的「義」 壞人說神韻藝術團有很多義工免費工作，這些人是法輪功學員。「非常感謝」，畢竟壞人也得承認事實：大量法輪大法弟子做的是義工。「拿美國政府給的錢」，這個中共謊言被壞人自己揭穿了。 法輪功學員做義工，完全是他們發自於自己對中國文化赤誠的愛與自豪，以及弘揚「真、善、忍」普世價值的真誠願望。這份純真、純善的堅守歷經25年後，終於由神韻藝術團的綻放再次被世人所見。 不僅如此，誰還記得1998年長江大洪水，那些在捐款簿上署名「大法弟子」的人是法輪功義工；走遍世界各地傳播真相的是法輪功義工；在街頭向你勸「三退」（退出中共黨、共青團、少先隊）的是法輪功義工；冒著生命危險，爭取中國人合法權利的也是法輪功義工……這是一股凝聚力，「真、善、忍」的感召使得神韻藝術團和法輪功義工走到了一起。被黨文化洗腦毒害的人理解不了義工這個「義」字的含義——它就是正義的義。 1999年7月20日，中共黨魁江澤民藉口「法輪功與黨爭奪群眾」，想消滅法輪功。中共耗盡民脂民膏，據說其為此動用的國家資源，遠遠超過一場戰爭的費用。共產黨用人民的錢 人民，一點都不手軟。