特朗普再提美国拥有格陵兰构想 其长子将前往访问

小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)预计将在星期二(1月7日)访问丹麦属地格陵兰岛，其父亲美国候任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)不久前再次提出“美国应拥有格陵兰”主张，展现出控制这一广阔北极岛屿的兴趣。 特朗普星期一在他的社媒平台“真相社交”(Truth Social)证实长子访问一事。“我听说格陵兰的人民支持‘让美国再次伟大(MAGA)。我的儿子小唐(Don Jr.)和各位代表将前往当地，探访一些最壮丽的地区与景点。” 特朗普在这则帖子中再次提起“格陵兰成为美国领土”的主张，他说：“格陵兰是个令人难以置信的地方，如果它成为美国的一部份，人们将受益匪浅。我们会保护它、珍惜它，确保它免受外界的恶意伤害。让格陵兰再次伟大！” 路透社报道，格陵兰外交事务常务秘书米尼瓜克·克莱斯特(Mininnguaq Kleist)表示，小特朗普的访问属于私人性质，没有安排与格陵兰政府代表的会晤。 知情人士透露，小特朗普将在格陵兰旅行一天，为播客拍摄视频内容，不会会见任何政府官员或政治人物。该人士未被授权公开发言。 格陵兰总理穆特·埃格德(Múte Egede)尚未置评。格陵兰岛是丹麦的海外自治领地。 特朗普早在2019年前就曾提议买下格陵兰，被丹麦拒绝。特朗普上个月宣布美国驻丹麦大使人选时再提此事，他在一份声明中说：“为了国家安全和全世界的自由，美国认为拥有和控制格陵兰是绝对必要的。” 丹麦政府回应“不出售但开放合作”。埃格德则说，格陵兰属于当地人民，无论现在或未来都不会出售。 埃格德在其2025年的新年谈话中表示，希望推动格陵兰脱离前殖民国丹麦独立，并让格陵兰加强和其他国家的合作。 特朗普的长子小特朗普在网络上十分活跃，并主持自己的播客节目，俨然已成为特朗普政治活动中的要员，也在其总统过渡团队中发挥作用，帮助选择进驻白宫的团队成员。不过他没有计划加入政府，而是打算以外部支持者的角色，继续支持父亲及其政治议程。 格陵兰媒体报道称，小特朗普可能会与执政党主席兼格陵兰财政大臣埃里克·詹森(Erik Jensen)会面。但了解他旅行计划的人说，小特朗普不会与詹森见面。 全球知名的亿万富翁、特朗普的顾问埃隆·马斯克(Elon