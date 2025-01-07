拜登夫妇在新奥尔良与恐怖袭击受害者亲属会面

美国总统乔·拜登(Joe Biden)和第一夫人吉尔·拜登(Jill Biden)星期一(1月6日)前往新奥尔良，慰问元旦凌晨车辆撞击事件14名遇难者的家人和35名受伤者。在那起事件中，一名男子驾驶一辆租来的皮卡车，高速撞入行人。 拜登夫妇着陆后，在袭击现场的一处临时纪念场地驻足，这次停留事先没有宣布。吉尔·拜登在纪念场地摆放了一束白花，拜登总统在胸前画十字。他们随后前往一处教堂，与受害者家人会面。 白宫新闻秘书卡特琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)在前往路易斯安州的途中在“空军一号”(Air Force One)专机上说：“我认为你们会看到总统今天做的是来到社区面前，在最艰难的时刻与社区站在一起。” 她说：“他相信这是他作为总统必须做的本职工作的重要一部分。” 总统和第一夫人在私下里与死难者家人、幸存者和当地执法人员会面。他们随后参加了一次跨宗教的祷告活动。 袭击事件的嫌疑人被当局指认为沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud-Din Jabbar)，他今年42岁，是来自休斯顿的退伍军人。事发时，他高速开车沿着波旁街道冲撞。这是一处主要旅游区和餐厅与酒吧场所。在贾巴尔向警察开枪后，警察把他击毙。 在访问新奥尔良之前，拜登星期日对记者们说：“我有过这样的经历。”他回忆了在公共服务生涯中丧失家人的痛苦。“对有如此悲惨的丧亲之痛的人，你真的没什么话可说。如果我能跟他们单独会面，我的信息将是个人性质的。” 拜登的在任时间只有两个星期了。他还与调查人员会面。调查人员说，贾巴尔在袭击中是单独行动，但是受到了恐怖组织“伊斯兰国”的鼓动。 联邦调查局(FBI)说，在作案前大约一个半小时，贾巴尔在社交媒体上张贴了五段视频，表达对“伊斯兰国”的支持。他攻击了迎接2025年元旦降临的节庆人群。当局在卡车后面发现了一面“伊斯兰国”旗帜。 联调局一名官员星期日表示，去年10月，贾巴尔曾两次戴着免提智能拍摄眼镜前往发生袭击事件的法国区。 联调局新奥尔良外勤办公室主任特工莱昂内尔·米希尔(Lyonel Myrthil)表示，视频显示，嫌疑人骑着自行车穿过法国区，戴着可以录像或直播的“元宇宙眼镜”(meta glasses)。 米希尔说，当局还在调查贾巴尔的两次出国旅行，一次是在2023年夏天去开罗，另一次是随后几天去加拿大。