美国议员在国会大厦圆形大厅向卡特表达敬意

美国议员星期二(1月7日)向已故前总统吉米·卡特(Jimmy Carter)表达敬意，这位美国第39任总统的遗体抵达国会大厦，以国事规格接受瞻仰。 副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)对聚集在美国国会大厦圆形大厅的贵宾和卡特家人说：“今天，我们聚集在这里，庆祝他的人生，他的努力将在今后世世代代引起回响。” 卡特是只担任过一届总统的民主党人，赢得过诺贝尔和平奖。他的遗体将以国事规格在华盛顿停放两天，美国公众有机会表达最后的敬意。 哈里斯表彰了卡特在促成《戴维营协议》、落实操守改革并建立教育部和能源部等方面所发挥的作用。 国会领导层也回忆了他的总统任期。当年正是美国历史的动荡时期。 “卡特总统的一生，他无私的事奉，他抗击癌症的斗争和对同胞的持久贡献，真的是值得赞叹，”众议院议长麦克·约翰逊(Mike Johnson)说。“卡特总统愿意撸起自己的袖子，把事情做成。” 参议院少数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)星期二早些时候在参议院会场说，卡特“是担任过总统职务的最为正派的男士之一。他在所有字面意义上都是一位绅士：善良、可敬、聪明、谦卑、深深地爱国。他把这些美德带入了椭圆形办公室，而在那个年代，对政府的信任可谓是20世纪的最低点。” 在卡特开始就任总统之际，美国仍在从越南战争以及水门丑闻的后果中恢复过来。水门丑闻导致理查德·尼克松(Richard Nixon)总统辞职，并削弱了美国人对公共机构的信任。 卡特的总统任期始于1977年，止于1981年，期间以经济通胀和伊朗危机与阿富汗危机著称。 共和党众议员拉夫·诺曼(Ralph Norman)对美国之音(VOA)说：“卡特总统是为国效力的人。他热爱美国。我并不同意他所有的政策，但是你可以认同他的爱国。” 卡特是最长寿的美国总统，逝世时享年100岁。在白宫后的生涯中，他在世界各地旅行，从事外交活动和慈善事业，为美国总统卸任后如何生活写下了定义。 共和党众议员迈克·劳勒(Mike Lawler)对美国之音说：“吉米·卡特的总统任期正值充满动荡的时期–伊朗人质危机、通货膨胀。坦率地说，在某些方面，这与乔·拜登(Joe Biden)总统任期并无不同。但我认为，吉米·卡特一直被美国人民视为一个正派的人，一个真正关心这个国家及其人民的人，当然，在他卸任总统后，他非常专注于他能帮助美国人民做些什么，还有他为仁人家园(Habitat