避開詐騙地雷 開心享受菲律賓假期

農曆春節將至，台灣進入民眾出國旅遊高峰期，菲律賓與台灣僅一海之隔，沙質綿細如粉的長灘島（Boracay）、奇峰峻嶺密布的科隆島（Coron）、潛水勝地宿霧（Cebu）等，都是理想的觀光景點。 然而，菲律賓的旅遊產業卻未像泰國、越南、新加坡等東南亞鄰國一樣興旺，除了受群島地形所限，難以一張機票玩到底之外，觀光詐騙事件也是令一些外國遊客裹足不前的原因。 前來菲律賓旅遊的外國人或多或少會遇到一些不愉快事件，過去較常見的有在兌幣店換到假鈔、搭乘交通工具被敲詐、仙人跳等，甚至還有機場海關人員栽贓或索賄的情事。 在菲律賓政府的努力改革之下，機場海關栽贓或索賄事件已鮮少聽聞，但其他常見詐騙方式依然存在。 一名台灣人敘述，有一次要搭短程三輪車，因事先查過行情，估計大約在50披索（約新台幣28元）左右，上車時也就沒有特別詢問價錢，結果在下車時被索討500披索。由於人生地不熟，只好自認倒楣。 其他諸如觀光客在機場叫計程車，結果在半途被司機以塞車、交通管制需改道等理由坐地起價之類的事件，仍時有耳聞。 隨著網路越加發達，旅遊詐騙手法也從現實世界轉向虛擬空間。去年3月，菲律賓就傳出民眾在假網站訂房被騙的新聞，菲律賓警方網路犯罪偵查大隊特別提醒民眾留意。 根據菲律賓新聞社（PNA）報導，詐騙分子盜用照片及標籤，在網路模仿合法網站，兜售廉價住宿或旅遊行程。一些消費者在網站訂房之後，抵達現場才發現並沒有訂房記錄，有些案例甚至連旅館都不存在。 菲律賓國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）當時說，此類詐騙不僅止於訂房，還包括一些旅遊行程，民眾在網上付錢之前應先謹慎辨認，特別要小心「好到難以置信」的推銷優惠。 部分詐騙分子也會在社群平台宣稱自己與大飯店或渡假村有關係，或是冒充渡假村業主，開出極低房價，引人上勾。 資通訊科技部（DICT）官員呼籲民眾只在聲譽良好的旅遊網站上交易，多方查看網站評價，最好先打電話到旅館或旅行社確認。 菲律賓政府於2022年12月推出「電子旅行」（eTravel）系統，再於2023年4月全面實施，出入境國際旅客需上網辦理申報，整個程序並不收費。但去年出現假eTravel網站，向申請人收取3000披索至5000披索的費用，移民局提醒民眾不要上當，若發現應舉報。 其他較常見的敲詐方式還有馬車詐騙，以及機車或水上摩托車詐騙等。 馬車詐騙大多發生在馬尼拉的西班牙王城區（Intramuros）。雖然菲律賓政府已在王城區內張貼坐馬車的公定價格，但不肖馬車伕會在王城區外圍招攬不知情遊客，繞城時避開公定價格看板，胡亂開價。 機車、水上摩托車詐騙則大多發生在長灘島或保和島（Bohol，又稱薄荷島），不肖商家會租出車體本已受損的機車、水上摩托車，但在受損處貼上貼紙掩飾，等消費者還車時偷偷撕開貼紙，索討賠償。 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2023年批准5年觀光發展計畫，訂出改善基礎設施、加強連接性、旅遊宣傳與實際產品齊頭並進、行程多元化與加強旅遊業管理等策略性目標，希望能迎頭趕上東南亞鄰國。 根據菲律賓觀光部資料，去年計有543萬8967人次的外國觀光客造訪菲律賓，較前一年增加9.15%，台灣也是前10大外國觀光客來源之一，貢獻20萬8736人次。