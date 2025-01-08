英國電子旅遊憑證上路 申獲可2年內多次入出境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊堯茹台北8日電）計畫赴歐旅遊民眾要注意，英國「電子旅遊憑證」（ETA）今天上路，免簽旅客入境英國須提前上網申辦，此外，歐盟將啟用「歐洲出入境系統」，但尚無確切時程。 英國簽證移民署先前宣布，針對全球免簽證旅客分階段實施電子旅遊憑證，擁有短期旅行免簽證待遇的旅客，自1月8日起入境英國將需要持有ETA，期間得旅遊、探親、訪友、洽商及短期學習，每次停留不得超過6個月。 外交部今天回覆中央社提問指出，自1月8日起實施，持載有國民身分證統一編號的台灣護照持有人，都需要持有ETA始得入境英國。 英國電子旅行憑證於去年11月27日起已可在英國政府網站或使用UK ETA App申請，每人每次申請費用為10英鎊，申辦審核時間約為3個工作天，成功申獲者2年內可多次入出境，遞件後無論核發與否皆不退款。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 此外，歐盟原訂於去年11月10日啟用「歐洲出入境系統」（EES），第三國旅客須在入境機場至自動查驗機拍照、登錄指紋及掃描旅行文件等，但因部分歐洲申根國家機場相關設備未完成更新而延期啟用，目前未有具體啟用時間。 對此，外交部表示，本案倘有進一步訊息，將會適時對外說明。目前持用效期6個月以上的台灣護照，且護照上載有國民身分證統一編號的台灣籍人士，仍可以免簽方式入境申根地區。（編輯：楊凱翔）1140108