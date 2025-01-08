泰国当局称失踪中国演员王星已在缅甸找到，似为人口贩卖受害者

泰国当局周二（1月7日）表示，上周在泰缅边境附近失踪的中国演员王星已在缅甸找到，他可能是人口贩卖的受害者。 王星今年22岁，据称他是在泰国北部的达府（Tak Province）地区失联的。那里的团伙犯罪和有组织的人口贩运活动非常猖獗。 泰国宋卡府(Songkhla Province)移民警察局局长查查·皮塔尼拉布（Thatchai Pitaneelaboot）告诉记者，“根据初步调查，我们认为他是人口贩运的受害者。” 泰国民族报（Nation）报道说，泰国总理帕东坦·西那瓦(Paetongtarn Shinawatra)周二在内阁会议后表示，泰国警方已经在泰缅边境城市湄索（Mae Sot）找到王星，并等待将其遣返回泰国。帕东坦说，王星的失踪与缅甸的电信诈骗中心有关。 新加坡联合早报报道说，泰国特种部队的一名上校军官证实，缅甸边防部队找到了王星，并准备将他送回泰国。 中国媒体说，王星随剧组一起前往泰国拍戏，1月3日中午失踪。这个消息在中国网络上引起了广泛关注。 泰国当局对王星的下落也非常关切，担心这个事件可能会影响到泰国的酒店和旅游业。旅游业是这个东南亚第二大经济体的关键驱动力，中国是泰国的主要客源市场。去年，泰国接待了3555万外国游客，其中674万来自中国。 泰国总理帕东坦表示，“我们要很好地处理这个事情，不要让它影响到泰国的旅游业。” 中国外交部表示，正在与中国驻外大使馆进行接触，将继续跟踪这个事件的进展。 联合国表示，东南亚，特别是泰国、缅甸和老挝的边境城镇地区，已成为跨国电信和其他网络诈骗活动的中心，数十万人被贩卖到那里进行诈骗活动。 人口贩运的受害者大多来自东南亚国家以及中国、台湾和香港，也有一部分人来自远至非洲和拉美。