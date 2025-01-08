巴基斯坦示威者抗议停电，以静坐封堵中巴一条关键贸易通道

数以千计的巴基斯坦民众星期二（1月7日）连续第五日静坐封堵巴基斯坦与中国之间的一条关键贸易通道，以抗议这个山地地区长时间频发的停电断电。 在风景秀丽的巴基斯坦东北部罕萨山谷中拥有七万多居民的罕萨市的静坐示威组织者坚称，示威将持续进行，直到他们的要求得到满足。示威集会的领导人抱怨罕萨一直电力不足，称居民们在寒冷的冬季一天要忍受长达23小时的停电。 示威者通过电话向美国之音（VOA）表示，示威者中有男人也有女人，而且要忍受白天摄氏零下4度、夜里摄氏零下10度的严寒。 罕萨居民拉希姆·阿曼（Rahim Aman）表示，示威者人数在逐渐和大幅增多，而且有人看到一些女性示威者使用汽车和扩音器鼓励人们参与示威。他指出，当地政党、商家和旅馆协会的代表都到场参与示威。 地方当局曾与示威者进行谈判，但是未能劝说示威者散去或恢复连接巴基斯坦和中国的喀喇昆仑公路的交通。罕萨位于吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区这条风景秀丽公路之上，而这条公路与中国西部的新疆连接。 贸易商人报告说，静坐示威导致公路两端许多辆装载商业物资的货柜车被困。 在此次破坏性极大的示威爆发前一个多月，巴基斯坦和中国宣布将全年开放中巴之间唯一的陆路口岸红其拉甫山口（Khunjerab Pass），以促进两国间的贸易来往。 这一世界上海拔最高且铺砌了的口岸距离罕萨大约190公里，海拔超过4600米，过去由于大雪封路，每年有四个月口岸关闭。 罕萨坐落在贫困的吉尔吉特-巴尔蒂斯坦地区，而且高度依赖水利发电。但是进入冬季后因为河流和湖面结冰，发电基本上无法进行。因此居民和商家，包括旅馆都必须依赖自备的成本高昂的热力发电机发电。 当地居民和专家注意到，大旅馆和其他商家扩大使用发电机影响到罕萨以及周边地区的空气质量。 联合国发布的报告指出，巴基斯坦拥有北极以外世界上最大的冰川，并且已经面临全球气候暖化带来的越来越大的威胁。 红其拉甫山口是中巴经济走廊（CPEC）的一个有机组成部分。建造成本高达数百亿美元的经济走廊寻求在世界人口第二大和第五大的两个国家之间建立全面的贸易和交通基础设施。 自从两国十年前开始建设中巴经济走廊以来，中国对巴基斯坦的投资超过250亿美元，并且迫切希望使用巴基斯坦通往阿拉伯海的瓜达尔港，将其作为扩大中国国际市场的一个战略门户。