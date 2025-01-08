歌劇團頂級明星：珍惜並守護神韻

【新唐人北京時間2025年01月08日訊】美國神韻環球藝術團1月7日來到了日本巡迴演出的第三站——兵庫縣立藝術文化中心。日本百年歌劇團的頂級明星為神韻舞蹈之美感動，並表示神韻絕對應該珍惜並守護。 前OSK日本歌劇團頂級演員Noboru Ouka：「太精彩了，我樂在其中，動作精準一致，而且和色彩絢麗的天幕配合得很好，我感覺這是一次奇遇、一次心情愉悅的旅行。」 Noboru Ouka曾是具有百年歷史的「OSK日本歌劇團」的頂級明星，她將飾演戰國名將真田幸村作為自己的終身事業，多次在大阪松竹座、京都南座等日本一流劇場演出，同時她還是多地的公關大使、觀光大使。 她被神韻舞蹈之美感動，為好人遭受迫害心痛。 Noboru Ouka：「女演員很美，而男演員的柔軟性和身體能力又讓我感動。」「演員不僅跳舞，還要結合表現力在內，這其中需要強大的意志力，他們的訓練是全方位的，這讓我很感動。」「（迫害的節目）讓我心痛。雖然日本是和平的國家，而當今世界仍然發生著令人心痛的事情，這一點我清晰地感受到了，演出通過如此美麗的世界展現出這一點，讓人驚歎，幸好最後迎來了美好的結局。」 Noboru Ouka稱讚今晚的舞台是一個精彩至極的綜合藝術。 Noboru Ouka：「這是絕對精彩的綜合藝術。服裝布料如何貼合身體，如何纏繞，如何舒展，所有這一切都作為一種表現力呈現出來，這讓我非常感動。」「現場伴奏並不突出自己，完全是為烘托舞蹈在演奏，這種含蓄非常迷人。」 聽聞神韻的使命是復興中華傳統文化，Noboru Ouka認為這非常重要，她為神韻加油打氣。 Noboru Ouka：「累積下來的傳統是非常重要的，我要（為神韻）加油。」「這不是簡簡單單、即刻就能做到的，這是積年累月形成的文化，比如中國古典舞，是舞姿在高位但又使用腰部的舞蹈，這絕不是輕鬆就能做到的，真的不能讓她輕易失傳啊。」「神韻，是絕對應該珍惜並守護下去的。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息） 新唐人電視台日本記者站兵庫縣採訪報導