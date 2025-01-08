魯慧文：中國人的錢都去哪裡了？ 有的中國人刷到外國人每天工作幾個小時就可以足夠生活甚至還有閒有錢旅行的時候也羨慕不已，連連哀嘆自己命苦，不明白自己為什麼每天工作十幾個小時還是生活很難，自己夫妻兩個人一起沒明沒夜工作，而生活還是很難。甚至有很多家庭把孩子留在千里之外的老家，留守兒童是中國獨有的社會特色，孩子受罪大人所有時間拿來工作但是還是活在底層。很多人從來沒有思考過本質，是中國人不夠努力嗎，是中國人不夠聰明嗎？每天工作時長十五六七個小時沒有創造出價值嗎？中國人的錢都去哪裡了？ 事實上中國人的勤勞並且真真實實地創造了很多的價值，中國人每天八小時工作外的其他幾個小時的工作時間就是為了給統治階級創造剩餘價值用的，但是這個剝削不是一次性完成的，拿中國消費品行業企業來說，企業各種需要交的稅加起來占到企業所得的45%，另外就是企業的成本包括企業基建成本、生產成本、原料成本、人工成本、營銷費用各種，最後才是利潤。也就是企業主只能給你極少的能讓你勉強活著的極低工資，這個工資作為企業的人力成本，是要被極度壓縮的，如同壓縮其他原料成本一樣，之後企業要交各種稅達到45%，這時候企業就代替你完成了國家的二次剝削（之所以用剝削這個詞是因為沒有取之於民用之於民）。 中國老百姓創造的價值只有極少一部分是用於延續自己生命讓自己生存下來繼續為企業主為國家創造價值，那其他的價值呢？沒錯，被企業主剝削了一部分，另外一大塊被國家剝削走了。中國人就像家蜂一樣無論釀多少蜜最後自己都餓著肚子吃不飽，因為養蜂人全部端走了，留給蜜蜂一點延續生命活下去的食物，蜜蜂還要感恩戴德，感謝養蜂人的恩情。西方國家也交稅，但是每一分錢花在了哪裡老百姓是知道的，且是取之於民用之於民了，中國老百姓首先根本不知道自己創造了如此大量的剩餘價值，更不知道自己創造的價值交上去之後哪裡去了。 那麼中國人創造的巨大價值哪裡去了？又是通過什麼方式被抽走了呢？ 稅收：中國企業的稅在45%左右，房地產行業更是高達75%，除了企業上交的個稅之外，個人還要再交一部分個稅，還有什麼其他的五險一金，扣除這些之外，到手的工資就沒多少了。 房貸車貸：中國的房子或者鴿子籠只有70年產權，且沒有土地權，你家的地板也是別人家的屋頂，你家的牆也是別人家的牆，說白了你就是花了幾代人的收入和你所有的未來收入買了個空中空間，哪怕這個空間爛尾了你也得還貸，而且還有公攤，且教育和房子掛鈎，好的房子才有好的學區，於是本來就昂貴的房子就又因為是學區房增加幾倍的價格。等房價回落時候才能看出來自己多掏了那麼多錢幾百萬上千萬都是虛空的，沒有意義的，那這些錢哪裡去了呢，銀行收走了，銀行是誰的？中央的。所以不要再罵房地產商了，你搜羅幾代人的收入和你未來幾十年要還的房貸不是房地產商拿走了，而是國家收走了。 教育：中國的教育表面上是九年義務教育，不收學費，實際上會有各種巧立名目的收費，孩子的上學成本非常高，加上課外輔導，每個月每個孩子基本都要在幾千元的投入，一般家庭根本吃不消，但是為了自己的孩子能有個好的前途要緊牙關夫妻兩個人每天工作十六七個小時也要努力托舉孩子。 醫療：中國人只要你不是體制內的那你就基本上一輩子都在吃垃圾食品，我稱其為人飼料，各種瘦肉精、奶精、三聚氰胺、糖精、甜蜜素、地溝油、化工車食用油、增香劑、膨鬆劑等數一天也數不完的東西，吃這些的結果就是為醫療產業創造了極大的升值空間，中國的醫院過年春聯都是寫的恭喜發財的，可見醫院也知道自己是以營利為目的的。再就是現在的醫療體系，中國的醫院小病大治，一個感冒沒有一兩千從醫院出不來，各種昂貴的藥一開就是一大袋子，飯前吃的話基本就飽了不用再吃飯了，關鍵藥效還不行，很多藥就是吃不死但是治不了病。中國的醫院每天都是人滿為患，醫療產業已經成為經濟支柱性產業，這裡面的所有利潤來源都是中國老百姓的錢包啊。 日用開支：中國老百姓每天的消費裡面已經是交了稅的，但是每個老百姓都不知道，以為自己買東西沒有交稅。這無形之中又是從老百姓手裡抽走了很多。 總之老百姓的錢到手的沒幾個，但是有各種法子從老百姓手裡把錢抽走，似乎老百姓腰包裡的錢本來也不屬於自己一樣，在中共統治階級的概念裡，老百姓的命，老百姓的一切財產都是國家的，只是暫時給老百姓用一下而已。 那麼中共收的稅用到哪裡了呢？老百姓自己交的稅或者錢自己有享用到嗎？ 沒有，到了狼嘴裡的肉老百姓是再也不可能拿回來了，比如中國老百姓農民八十歲以上每個月給200，200相對於中國當下的消費來說不吃藥的情況下剛購買二十斤白面幾斤大米，也就是剛夠活著，比如過年的時候中共要表演愛民為民，就會提著大米白面油去慰問底層貧困人口，然後老百姓為了這一袋白面要配合採訪、配合表演幸福，要各種角度拍照合影攝影各種一頓操作，要在新聞聯播好好播放一下，這體現了我黨對於貧困人口的極度關心和愛護，近幾年甚至出現了用灑水車噴水表演交警從大雨裡面幫助被雨困住的群眾。中共天生就是好演員。 話說回來既然稅收根本沒有用於老百姓，那麼都用在哪裡了呢？ 很多重要的產業鏈都是中央某個領導的家人才能染指的，比如大家一直不明白物業公司這種黑社會的存在究竟是為了什麼，明擺著什麼也不做但是卻像主人一樣，為什麼全國那麼多次鬧騰想要取消物業但是做不到呢？那是因為最上頭一定是國家的人，百姓算什麼狗東西，人家壓根就沒把你當回事，在中共的眼裡，土地是國家的，房子賣給你也只是賣給你70年產權的空間使用權，你以為你買的是家，不過是空間使用權，這和高昂的墓地二十年使用權是一樣的，到期不交費骨灰扔出去。諸如此類，好多行業最上頭都是國家的人，尤其是核心產業，還有好多國有企業，國家大力投資力挺，還是連年虧損的。近年來爆出的中石化老總9000億貪污款，可是之前國家連續多少年都在爆中石化中石油連年虧損呢，還說高鐵鐵路部門、高速公路都在虧損呢，可見這背後一定是有人抽走了，不然擁有全世界最多人口的國家高速公路到處都是收費站的國家應該是富得流油的才對，這些地方都是老百姓的血汗錢塞進去然後後面有個大口子全部被人弄走了。 基建：很多老百姓傻乎乎的說你看我們這裡改了好多高樓大廈，修了好多路，公園，國家的稅收用在這些了啊，這些項目在傻子眼裡是項目，在地方官眼裡是取錢姿勢，有的城市每年都在修路，有的路幾十年了也修不好，總是今天修好了明天挖開，你猜為什麼，有可能什麼也沒有壞，但是地方要有各種由頭才能拿到中央撥款，所以中國的路是修不好的。那些高樓大廈高速路，出了地方能收到很多過路費之類的用於各種角度對老百姓吸血，最重要的是建設的時候還能從中央撥款下來，比如幾十個億的項目只要一兩個億用在項目上，其他各層分一下就好了，至於這個樓或高架橋以後會不會踏了，這個他們管不著，所以中國當官的最喜歡去寺廟拜佛，大概求的最多的就是我修的橋不要在我任內塌了吧。這幾年各地紛紛爆出高速公路塌了，樓房塌了，學校體育館塌了，壓死人了那樣怎麼樣，你敢爆出來，我就弄死你，你就是擾亂社會治安，你就是不顧管教，你就是有問題，一個口袋罪就給你制服了，哪個老百姓敢說一個不字，哪怕你家死人了，你也給我把哭聲憋回去，敢在網上曝光？江西省精神病院等著你。總之，看似熱火朝天基建狂魔，實際上都是各層瘋狂找項目撈錢，包括各地建水電工程之類，這也導致了地理結構的變化，很多地方不該有地震的出現了地震（溫家寶時期地震水災國家還第一時間派人去救災，主流媒體上還不斷實時報道災情，這幾年習近平壓根就不會派兵就在了，一年前甘肅地震黃河泛濫，都是當地網紅去救災送物資，當兵的過幾天才去就是味了直接控制信息不外漏的，今年冬天遼寧發生水災死了很多人，國家也沒有派人救援，後面遼寧又出現海水倒灌，也沒有國家救援，包括去年河北水災也是，都是民間自救，他們連表面工程也不想做了。 維穩：中國投入了全世界最多的維穩經費，大量的維穩人員，網絡維穩和現實維穩，以及大量的地方公安追捕上訪人員，以及各種高科技手段用於管控，輿情監控控制老百姓的言論、思想，同時國家大量投入費用養著中央的那幾個肥頭大耳的禿驢，因為佛教教會了老百姓想要來生有福報，想要自己的孩子有福報就要吃苦，只有吃苦才能有福，所以扶持佛教弘陽佛教也是中共用於思想控制的重要一步。另外就是各種比如線上視頻引導、評論引導，中共養活了很多水軍，用來在網上引導網民的整體言論方向，帶領大家感謝黨感恩國家，讓全網有一種此生不悔入華夏的大夢，這裡面有巨大的人力物力。然後就是各種文化角度，比如九十年代下崗潮時候東北凍死餓死很多人，但是卻又貪官全部把老百姓的安置款拿走了，老百姓用自己的命換來了劉歡一首振奮人心的歌沖頭再來。比如老百姓日常聽的歌很多都是愛國的，什麼沒有共產黨就沒有新中國，東方紅之類的，還有各種手撕鬼子的影視作品，為了讓老百姓繼續看他們的浮誇的手撕鬼子戰爭片，他們開始盯著流量明星，百姓喜歡的明星請他們來演，總之，中共在給百姓洗腦這件事情上是下足了功夫，從幼兒園一直到研究生語文課歷史課政治課都是在各種仇恨教育洗腦教育，之後從學校出來了就是各種影視作品歌曲繪畫短視頻等無處不充斥著洗腦，活到老洗到老，這裡面也投入了大量經費。 以上只是概括了三個角度，其實他們大部分錢還是裝進了自己口袋，然後把他們的子孫後代都送到了國外，他們一邊帶領著全網一起罵出國的人背叛，一邊把自己的家人孩子全部送到國外來過著奢靡的生活。那些走線或者用盡各種方法終於從中國逃離出來來到美國的老百姓終於鬆了口氣，「我終於來到美國了，我終於通過畢生的努力來到了中共的後代們生活的地方了。我們又站在同一片土地上了，哦耶！」。 全世界最勤勞的民眾過著全世界最辛苦的日子，養著全世界最多最大的蛀蟲！ 本文只代表作者的觀點和陳述。