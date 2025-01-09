川普欲併加拿大、格陵蘭！ 杜魯道與丹麥王室公開反對 布林肯批：不切實際

距離川普就任美國總統已經只剩不到兩週的時間，川普在第二個任期內可能執行的政策也成為民眾們關注的目標。近期川普頻繁表態，試圖透過「經濟實力」合併加拿大與丹麥的格陵蘭島，甚至揚言「不排除使用武力」取得格陵蘭與巴拿馬運河的控制權。 然而，加拿大、丹麥等國政要先後表態拒絕合併，丹麥王室甚至更改王徽表達不願分離格陵蘭的強硬立場。現任美國國務卿布林肯 ( Antony Blinken ) 在接受訪問時也對川普的行為發起批評，認為這些舉動都「不切實際」。 川普於當地時間 7 日，在佛州的海湖莊園舉辦記者會，公開表示拒絕排除「以軍事或經濟脅迫的方式，取得巴拿馬運河及格陵蘭島控制權」的可能性。另外，川普也在記者會中稱，他就任後會透過「經濟實力」，促進加拿大與美國合併，並強調美國沒有義務對加拿大提供經濟支持。同日，川普也多次透過自己創辦的社交平台「 Truth Social 」，發布多張象徵美國與加拿大合併的圖片。 雖然加拿大總理杜魯道明確表示拒絕與美國合併，但卻遭到特斯拉執行長馬斯克以「你已經不是加拿大州長了」等相關言論諷刺。 圖：翻攝自 @JustinTrudeau X 帳號 報導稱，面對川普吞併加拿大的企圖，加拿大總理杜魯道 (