早安世界》饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 復業申請遭駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 北市衛生局駁回復業申請 台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀。台北市衛生局8日表示，醫院通報就醫人數增至32人，且有持續擴大之虞，不同意業者復業，同時全面稽查饗賓其餘5家自助餐店。此外，衛生局7日下午要求饗饗信義店停業並獲業者回報確認，但晚間發現餐廳仍照常營業，將重罰300萬元。後續若經檢驗或流行病學調查確認為食物中毒事件，將處6萬元至2億元罰鍰。（看完整報導） 拍軍事基地繪座標圖交中方 復康聯盟主席屈宏義等7退役軍人遭起訴 復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方，檢方偵辦後依違反國安法等將屈男等7人起訴。國防部長顧立雄表示沒有現役軍人涉案，但嚴厲譴責被吸收的退役軍人，即使是備役或退役後，仍要對國家負有忠誠的義務。內政部則回應，復康聯盟黨相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。（看完整報導） 調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中 網紅八炯製播的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段誘拉台灣民眾申辦中國的身分證，中間人並稱已有十幾萬國人領有中國身分證。調查局8日表示，已查知部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將依法函送內政部，並進一步擴大查察，呼籲國人勿落入中共的統戰陷阱，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯。（看完整報導） 公平會通過新新併 最後一哩路等金管會點頭 公平會委員會議8日決議，有關台新金控公司與新光金控公司結合案，因結合後市場力量有限，沒有顯著限制競爭疑慮，不禁止結合。目前「新新併」剩最後一哩路，只要取得金管會等主管機關核准，就可完成合併程序。（看完整報導） 傳尹錫悅逃出官邸藏身第三地 辯護律師否認 傳言指出，因戒嚴風波遭彈劾停職且面臨逮捕的韓國總統尹錫悅可能已逃出總統官邸。消息人士稱，警方3日試圖執行尹錫悅逮捕令時，仍確定他人在官邸，尹錫悅至少到這個星期初都在家。對此，警方8日表示，他們正在追蹤尹錫悅的位置。尹錫悅辯護律師尹甲根則否認逃離官邸的說法，指8日在官邸跟尹錫悅見過面，聲稱那是意圖中傷尹錫悅的「惡意謠言」。（看完整報導） Meta取消美事實查核計畫 專家憂為假消息開大門 社群媒體巨擘Meta