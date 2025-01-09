【淨園財經】中共利用媒體洗腦 花錢知多少？ 【新唐人北京時間2025年01月09日訊】與西方民主社會不同，中共政府從一開始就把媒體當作洗腦工具。 中共建政後，不允許私人開辦媒體。控制了所有的電視、廣播、報紙、雜誌，包括後來的網絡等媒體，把它們當成灌輸共產黨意識形態和洗腦的工具，打擊異己、威嚇大眾，扭曲掩蓋真相。媒體被嚴格審查，媒體人戰戰兢兢、如履薄冰。如果記者膽敢表達不同意見，等待他們的是非常悽慘的下場。被審查的不僅包括官辦喉舌，個人在公開的網頁或私下的群落中發言都被監視。 多倫多大學網路安全研究小組「公民實驗室」2023年發表報告，在中國牆內搜索引擎被審查過濾的詞條總共超過6.6萬條，所有中國搜索工具都建立了自我審查制度。 中宣部專職「洗腦」 花錢知多少 中共設立了專業洗腦的宣傳部，宣傳部屬於共產黨的黨務系統。這個宣傳組織極其龐大。截至2010年底數據顯示，全國宣傳文化系統在編工作人員有130多萬人﹔其中，省地縣三級宣傳部約5.6萬人，地方宣傳文化單位約120萬人，中央宣傳文化單位約5.2萬人。而這尚不包括數量龐大的負責網路輿論監控與操控的網路警察、版主、輿情評論員和其他以各種形形色色身分參與宣傳工作的人。宣傳系統人員從中央一級的宣傳部，到省級、市級、縣級、鎮級，一直到居委會和村裡都設置了宣傳部門。每年的運行費用由中央和各級地方政府掏錢。 2024年支出預算，中共北京市委員會宣傳部為12.4億元；廣東省省委宣傳部為2.38億元；哈爾濱市委宣傳部為4千萬。 重慶市的一個只有19.65萬居民的城口縣的委員會宣傳部，2024年支出預算為503萬人民幣。 中國有2844個縣級行政區。如果按照每個縣每年支出500萬計算，僅縣一級的宣傳支出就超過1400億元。省級、市級和鄉鎮等尚未計算。 除此之外，中共在各級國有企業設立宣傳部。國有企業大大小小的估計在上百萬家。這部分宣傳費用無法統計。 即使是企業化甚至變身為公眾持股的上市公司，實際控制人還是黨。 例如媒體類上市公司「粵傳媒」，實際控制者為廣州市國有經營性文化資產監督管理辦公室。該公司是首家獲中宣部和國家新聞出版總署批准並在主板上市的公司，是A股中首隻通過IPO上市報業股。 控制媒體 中共掩蓋暴行、塗脂抹粉 目前大陸以及大陸控制的一些海外媒體是中共掩蓋暴行、塗脂抹粉的工具。 1989年「六四」期間，中共中央電視台聲稱「軍隊未向任何人開槍，天安門廣場沒有任何傷亡」。 在鎮壓法輪功時，中共中央電視台炮製了所謂「天安門自焚事件」嫁禍法輪功，在全世界挑起仇恨，把迫害進一步升級。 這就是花著人民的血汗錢，掩蓋迫害人民的真相。