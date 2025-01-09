川普鍾愛格陵蘭島 歐洲盟友坐不住了 【新唐人北京時間2025年01月09日訊】格陵蘭島因為川普的關注成為世界焦點之一。川普的言論，加上小川普親自到格陵蘭島考察，讓歐洲盟友坐不住了。 美國當選總統川普公開反覆表達要購買格陵蘭島的聲明，讓宗主國丹麥在歐盟及北約的夥伴紛紛發聲回應。 德國總理朔爾茨：「邊界不可侵犯的原則適用於每個國家，無論是東方還是西方。」 法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）認為歐洲不應該擔憂害怕，歐盟有措施可以應對。 丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則認為丹麥沒有什麼外交危機。他表示理解為什麼川普高度關注格陵蘭和北極。 時事評論員、軍事博主馬克：「不論是俄羅斯還是中共如果想要攻擊美國的話，他們發射洲際彈道導彈最短的路徑是穿越北極，然後從北往南向美國飛行。所以從俄羅斯的對面，也就是加拿大和格陵蘭，這兩個地區就成了美國防禦洲際彈道導彈最重要的基地。」 川普日前指出中國、俄國的船隻在格陵蘭周邊隨處可見，威脅自由社會和全球安全。2019年第一個任期他就提出要購買格陵蘭，今年的表態更顯示其決心；他還派出自己的小兒子赴格陵蘭考察。 小唐納德·川普：「格陵蘭這一趟真是驚人的旅行。格陵蘭人超級熱情，他們對川普和美國都感到很興奮。」 期間川普通過電話與當地粉絲互動。 丹麥議會格陵蘭議員Aaja Chemnitz：「我認為從很多方面來說，這不是我們成為美國公民還是丹麥公民的問題，而是我們應該與美國進行更多合作的問題。」 歐盟發言人也強調與美國合作的重要性。 歐盟發言人Anitta Hipper：「就我們而言，我們期待與下一屆美國政府共同努力製定更強有力的跨大西洋議程，以實現共同目標和關鍵戰略利益。」 對於美國的大西洋盟友，川普又提出了新的安全防衛目標。