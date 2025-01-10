北約為它佈10戰艦! 我海底電纜也疑遭惡意破壞 北京「灰色地帶策略」引關注

喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪 3 日拖斷我海底電纜，引發國際輿論的關注。然而，有專家認為，中國可能將這種低強度的騷擾手段與具有較強脅迫能力的行動進行結合，加強對台灣政府的恐嚇力度。 圖：海巡署/提供 日前我國的海底通訊電纜疑似遭到與中國有關的貨輪「SHUNXIN39」切斷，許多民眾也開始擔心中國可能透過這種新的「灰色地帶策略」，對台灣造成更大的危害。有專家接受美國媒體訪問時表示，中國未來可能將這種「低影響性的騷擾行動」與其它具有較大脅迫能力的行動結合，加強對台灣的威嚇力度。由於歐洲海底電纜近來也常遭中、俄船隻弄斷，北約還特別部署了 10 艘戰艦，防止類似狀況再度發生。 根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 的報導，一艘同時懸掛喀麥隆與坦尚尼亞旗幟，並載有 7 名中國公民的貨輪「SHUNXIN39」號於 3 日上午，在野柳東北方海域以一種奇怪的路線來回航行。隨後，中華電信就像台灣海岸警衛隊報告了海底電纜遭切斷的消息。報導稱，台灣官員猜測，「SHUNXIN39」號與遭切斷的海底電纜有直接關聯，但目前並沒有足以支持該論點的直接證據。 一位台灣海岸警衛隊的高級官員接受《 CNN 》訪問時表示，目前台灣政府仍無法確認「SHUNXIN39」號的真正意圖，「不排除中國透過『灰色地帶行動』的可能性」，並猜測中國政府未來很可能頻繁透過類似的方式，繼續切斷台灣的國際通訊能力，加強對台灣的封鎖效果。 中國船隻新新天號在波羅的海航行時，被控割斷了Estlink 2