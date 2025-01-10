禁止居民生病！ 義大利小鎮奇葩公告引關注 鎮長無奈曝原因……

近期有義大利小鎮頒布禁令，禁止鎮民「生病感冒」，引發網友關注。原來，當地面臨嚴重的醫療資源缺乏問題，只能透過這種特殊的方式吸引政府關注。(示意圖) 圖：新頭殻資料照 雖然現代醫學已經變得十分發達，但人們仍然無法克服生病、感冒等問題，必須仰賴醫療機構的協助。然而，近期有美媒報導稱，一個義大利小鎮的鎮長宣布禁止鎮民「生病」，讓該小鎮一躍成為國際社會矚目的焦點。鎮長本人也在接受媒體訪問後，坦承了隱藏在該禁令背後的真實原因。 根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，此次爭議禁令的頒布地，是位於義大利半島南部卡拉布里亞大區最南部地區的小鎮貝爾卡斯特羅鎮。該鎮的鎮長安東尼奧．托爾奇亞 ( Antonio Torchia ) 日前頒布禁令，要求當地鎮民包含緊急情況在內，「禁止感染任何需要醫療援助的疾病」。 由於該則禁令實在過於奇葩，當地媒體《卡拉布里亞郵報》也對托爾奇亞進行了採訪，嘗試探究其推動禁令的真正原因。托爾奇亞在訪談中表示，雖然他也覺得頒布這條禁令十分詭異，但其實他只是想透過這種方式，呼籲鎮民關注醫療保健服務不足的相關情形。 托爾奇亞指出，貝爾卡斯特羅鎮目前約有 1,300 位居民，且老年人的比例超過 50% 。然而，該鎮唯一的醫療機構長年處於人手不足的狀態之中，不但經常因故關閉，周末、例假日以及平日的下班後也沒有值班醫生提供醫療服務。同時，距離該鎮最近的急診室，也在 45 公里外的卡坦扎羅市市內。因此，托爾奇亞認為，貝爾卡斯特羅鎮的鎮民應該採取一切預防措施，避免突然出現「緊急的醫療需求」。