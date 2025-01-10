墾丁遊客數雪崩下滑！ 2024年創41年來新低

鍾孟翰 簡鈺霖 王智萱 報導 / 屏東縣 屏東縣最南端的墾丁是相當受遊客歡迎的景點之一，但是受到疫情後出國潮影響，2024年旅遊人次跌破200萬關卡，創下41年來的新低，近期更傳出，已經有28年歷史的統一墾丁渡假村，預計2月底暫時停業，而近年在墾丁大街生意不錯的承億文旅，以及另一家中型旅館也將在上半年撤出墾丁，對當地觀光業來說，實在是雪上加霜。 外籍遊客本國旅行朋友，屏東墾丁是很多遊客的口袋名單，沒想到如今著名沙灘南灣，遊客人數一隻手數的出來，而原本人擠人的墾丁大街，空曠街景加上冷冽冬風，更顯蕭瑟寂寥。 只是，雪上加霜的是市場傳出有3家旅宿業者吹熄燈號，將在今年上半年結束營業，承億集團品牌長簡巧珊說：「2026和2027，在屏東的離島小琉球，以及台中和台東，都有持續拓點的計畫。」 統一集團發言人說：「經營將近30年時間，所以我們要重新思考，我們現在是暫時停止營業，進行整體的調整和規劃。」大企業另闢戰場，地方業者則扛不住市場蕭條委靡，承 億 文旅墾丁分店因為房東另有安排，集團也不再續租，營業長達28年的統一度假村，也因為市場環境改變，2月底後暫停營業。 還有墾丁大街上，專接團體的老牌旅社，僅營業到四月，墾丁經營環境越來越艱困，屏東縣民宿協會理事長余松樺說：「國內旅遊景氣低迷，加上通膨，電費調漲，人力成本提高的影響，業者經營得相當辛苦。」 從數據來看，墾丁最熱鬧的2014年，一年遊客人次高達800多萬，2020年疫情剛剛開始時，也有262萬人次2021年來到最低，之後稍微回溫後去年遊客人數雪崩式下滑。就連即將到來的農曆年連假，墾丁訂房率也下滑2成，如今業者退出墾丁的消息傳出後，恐怕帶來骨牌效應重擊觀光業。 新聞來源：華視新聞