在加州大火和西藏地震上，中国官媒的报道角度天差地别

美国与中国在本星期早些时候几乎同时遭遇了造成了巨大损失的自然灾害，但中国官方媒体在报道这两场灾害时的角度却天差地别：突出美国的损失严重和资源匮乏；聚焦中国的救灾努力与成功。 美国西部时间星期二晚，一场山火在洛杉矶地区爆发，并不断蔓延，到目前为止依然在肆虐当地的多个居民社区，18万人被要求撤离，至少五人已经死亡。而在中国时间星期二，西藏发生了6.8级地震。截止1月8日，受难人数增至近130人。 对于这两场几乎同时发生的灾难，中国的官方媒体的报道角度和互联网上的舆论导向都差别明显。北京时间星期四晚间，中国的搜索引擎百度的热搜榜上排名第二的话题是“美国洛杉矶山火完全失控”，而紧接着排名第三的是“驰援西藏 大家都往一个方向”。 描述洛杉矶如同“世界末日” 中国官媒在报道上突出了洛杉矶目前的受灾之严重。在一则微博帖文中，中国央视控制的“CCTV国际时讯”称火灾现场“感觉就像是在战区，当地仿佛刚刚遭遇了空袭一样”。中国媒体的报道还指出，大火危及了洛杉矶的一些著名景点，例如好莱坞的标志和“星光大道”等。“世界末日”等词也被中国的报道多次引用。 中国媒体还报道了美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)和加利福尼亚州当地政府的言语冲突。特朗普在社交媒体上要求加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)辞职，纽森则指责特朗普将这场灾难政治化。 此外，中国媒体也突出了民众对白宫的不满。《环球时报》旗下的环球网引用《纽约邮报》的报道说，美国总统乔·拜登(Joe Biden)在听取大火救灾的简报会后宣布了自己的曾孙的出生，在美国社媒上引起了部分用户的批评。 在中国的社媒上，洛杉矶大火引起了不少叫好声。 “真是一条美丽的风景线。” 一名微博用户评论道。 “人类文明的灯塔，好亮哦，山火照的。” 另一名用户写道。 微博博主“Jokielicious ”则对一段洛杉矶大火的现场视频评论道：“我从来没见过比这个视频更能代表资本主义末期症状下的美国的东西。一种象征意义上的绝版镜头。一款浑然天成的隐喻。” 强调西藏救灾努力 在报道西藏日喀则市定日县的地震时，中国媒体则将镜头对准了救灾的努力与成功。央视的一篇报道称，从救援中能“看见中国人心底的‘光和热’”。