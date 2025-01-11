为促进贸易与增长 英国财长寻求与中国建立务实关系

英国财政大臣雷切尔·里夫斯(Rachel Reeves)星期六(1月11日)展开对中国的访问。她表示，与北京“务实且可预料”的关系将有助于促进经济增长和贸易。不过，她因为在英国国内金融市场动荡之际前往中国访问，遭到批评。 里夫斯此次出访正值本周英国借贷成本飙升、政府债券收益率达到17年来的最高水平。这进一步加大了执政工党重振经济增长的难度。收益率的上升使英国政府为当前运作融资和偿还债务的成本更高，增加了可能需要削减开支或提高税率的风险。 在英国利率急剧上升的压力下，里夫斯在为期两天的访华之初为其预算进行了辩护。 “我在10月的预算中提出的财政规则是没得协商的，增长是本届政府的首要任务，为了让我们的国家变得更好”里夫斯在英国自行车品牌Brompton的北京展厅对记者说。 “这就是为什么我来到中国，为英国企业对世界各地的出口和贸易打开切实利益，确保我们能更多地进入世界第二大经济体。” 在参观自行车店后，里夫斯与中国国家副主席韩正会晤，并告诉他“在我们意见一致的领域以及在我们存在分歧的领域进行开放和坦诚的对话非常重要”。 里夫斯是自七年前时任英国首相特雷莎·梅(Theresa May)与中国国家主席习近平会谈以来访华的最高级别英国政府官员，她希望此行在中国重启已冻结近六年的高层经济和金融谈判。 中英经济财金对话 里夫斯星期六率团在北京钓鱼台国宾馆与中国国务院副总理何立峰会面，双方展开中英经济财金对话。 里夫斯牵头的代表团成员包括渣打银行主席何塞·比尼亚尔斯(Jose Vinals)、汇丰银行银行主席杜嘉祺(Mark Tucker)也会见了以何立峰为首的中方同行。 里夫斯在重启长期中断的中英经济财金对话时表示，伦敦是“中国金融服务公司及其客户筹集资本的天然家园，也是中国公司寻求建立全球足迹的一块跳板”。 “通过资本市场，我们有机会深化中英之间的联系，”她说道。“然而，随着我们继续加强金融关系，在监管合作方面更加紧密地开展合作至关重要。” 何立峰在开幕致辞中表示，中国欢迎英国金融企业拓展人民币服务、推动人民币更深入地国际化，并欢迎英国企业参与中国绿色金融和养老金产业。 里夫斯则表示，她期待中国今年在伦敦发行首个海外主权绿色债券。 在参加中英经济财金对话后，里夫斯接着将在英格兰银行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)、英国金融行为监管局首席执行官尼基尔·拉蒂(Nikhil