多数美国情报部门否认“哈瓦那综合症”与美国对手之间存在联系

负责调查数百名官员接二连三地罹患脑损伤和其他严重健康疾病的美国情报机构仍然不相信这些疾病与外国对手的行为有关。 星期五(1月10日)发布的一份美国政府称之为异常健康事件(AHI)的最新情报评估报告称，健康症状由外国行为者或武器所致的可能性“非常不可能”。 这一结论得到了负责调查这种俗称“哈瓦那综合症”的疾病的七个美国情报机构中的五个的认可，与2023年的评估结果相符。那项评估发现，症状“可能是不涉及外国对手的因素造成的，例如既往疾病、常规疾病和环境因素。” 他们表示，被官员们称为性质“敏感”的新信息，只会进一步支持2023年的调查结果。 “情报没有将外国行为者与这些事件联系起来。事实上，它指向有他们参与相反的方向，”一位要求不透露姓名的美国情报官员向记者介绍了最新调查结果。 “所有情报界(IC)的组成部门都同意，多年的历史收集、定位和分析工作并没有得出令人信服的情报报告，将外国行为者与任何被报告为可能的AHI的特定事件联系起来，”这位官员补充道。 然而，新的评估与12月份众议院情报小组委员会的报告形成了鲜明对比。该报告指责美国情报机构的侦查手段不严谨，试图“得出政治上可接受的结论”。 “有可靠的证据表明，一些异常健康事件是外国对手所为，”众议院中央情报局小组委员会主席、共和党人里克·克劳福德(Rick Crawford)当时表示。 众议院情报委员会主席、共和党人迈克·特纳(Mike Turner)星期五指责美国新情报报告依然没有完成任务。 “我相信，这份新情报应该彻底改变有关我方对手的能力和我方人员风险的评估，”他说。 尽管存在分歧，但一些指向外国参与哈瓦那综合症伤害的证据，似乎在美国情报部门的某些部分中获得了更多的可信度。 最近的情报收集就发生在上个月。在研究新收集的情报并参与最新评估的七个机构中，有两个机构如今以“低度信心”评估说，外国势力可能参与了有限数量案例。 根据解密的评估报告，其中一个机构现在判断，“有‘大致相等的概率’是，某外国行为者使用了一种新型武器或原型装置，以伤害一小部分、尚未确定的美国政府人员或家属。” 另一个机构得出结论，有“大致相等的概率”是，某个美国对手研发了这类武器，尽管报告指出，即使情况如此，“外国行为者不大可能在任何被报告为可能的AHI事件中都部署了这种武器。” 接受记者采访的那位美国情报官员将这一改变描述为“微妙的”，并辩称，“他们从低信心度的不大可能，转为低信心度的大致相等概率和低可信度。” 但白宫官员星期五似乎认为这一改变更为重要。 “今天更新的情报界评估，是持续分析努力的产物，包括一些情报部门的关键判断转变，”国家安全委员会发言人肖恩·萨维特(Sean Savett)说。