亲中的马尔代夫新政府重启与印度的关系为哪般？

在经历了一段时间的紧张之后，印度与马尔代夫的关系似乎重回正轨。自马尔代夫总统穆罕默德·穆伊佐(Mohamed Muizzu)去年10月访问印度以来，他的三位高级部长在一个月内先后访问了印度。 分析人士认为，马累正在重新调整其外交政策，从亲中反印的态度转变为更加谨慎地平衡两个亚洲巨人之间的关系，同时最大限度地从两国获得利益。他们认为，马尔代夫当前的金融危机也对其恢复与印度的关系起到了促进作用。 马尔代夫国防部长穆罕默德·加桑·穆蒙(Mohammed Ghassan Maumoon)星期三(1月8日)在新德里与印度国防部长拉杰纳特·辛格(Rajnath Singh)举行了会谈。在会晤中，双方誓言加强双边安全合作。印度重申加强马尔代夫国防能力，提供国防平台和资产的承诺。双方还讨论了马尔代夫得到印度支持的基础设施项目。 此次高级别会谈正值中国和马尔代夫在新的一年里实施自由贸易协定(FTA)之际。 自马尔代夫总统穆罕默德·穆伊佐(Mohamed Muizzu)祖去年10月访问印度以来，他的三位高级部长在一个月内先后访问了印度。 这一系列的访问是在马尔代夫迫使印度从该国撤走70名军事人员8个月后发生的。这些印度军事人员的任务是操作三架飞机并提供人道主义援助。 在经历了一年的相互指责和公开敌意之后，两国关系迅速出现了积极的转变。在短短几个月内，对马尔代夫政府来说，印度已经从一个地区恶霸变成了一个战略伙伴和亲密朋友。 这印证了印度外交部长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)此前的说法。2024年3月3日，在回答有关当时印度与马尔代夫关系紧张的问题时，他把希望寄托在坚持不懈的外交战略上。 “在外交上，你总是抱有希望，是的，好的，坚持下去。谁知道有一天未来会怎样呢？”他说。 天堂里的经济问题 上周，到访的马尔代夫外交部长阿卜杜拉·卡利勒(Abdulla Khaleel)称印度是 “在需要时立即做出反应的国家”，并对印度 “通过赠款和优惠贷款的及时援助