殺年豬、吃刨湯 中國「刨湯節」要做3件事 【新唐人北京時間2025年01月11日訊】中國傳統新年臨近，各地年味漸濃。今天是中國民間的「刨湯節」（黃曆臘月十一），按照傳統民俗，在「刨湯節」這天，南方地區家家戶戶要做3件事：殺年豬、吃刨湯、祭先祖，以表達先民對自然的敬畏和對美好生活的嚮往。 臘月十一的刨湯節，是中國西南和南部地區的民間傳統節日，在四川、雲南、貴州、廣西、重慶等省份，流傳著過刨湯節的習俗。 殺年豬 其中，殺年豬是湯節重要一環。 在這一天，準備殺年豬的村民家中，會提前請殺豬匠來殺豬，在這個過程中，親朋好友也前來幫忙，包括捉豬、摁豬、殺豬、拔毛等步驟。 殺完豬後，主人會將豬肉分割成塊，一部分留作過年時享用，一部分用於贈送親友，還有一部分用於製作刨湯。 吃刨湯 所謂刨湯，就是將剛殺的年豬做成可口的菜餚，用來酬謝殺豬匠和款待客人。舉辦刨湯宴的主人，會邀請親朋好友和鄰居一起來吃，食品主要以當天殺的豬肉為主，將豬頭、豬肉、豬血、豬肝、豬肺、豬大腸等食材做成各種豐富多樣美食，包括炒菜、湯菜、拌菜、炸酥肉、血旺湯等。 吃刨湯的過程中，大家會邊吃邊聊，既聯絡了友情，又互通了信息。由於這種慶祝方式極具儀式感，提前感受到過年前的熱鬧氣氛，因此在中國民間，逐漸演變成了一個固定的節日——刨湯節。 刨湯節在中國少數民族土家族、羌族流傳，在刨湯節期間，除了殺年豬、吃刨湯之外，人們還會舉行祭祀活動，以祭奠先祖、祈求平安。 祭先祖 祭祀儀式通常在村寨的公共場所舉行，由德高望重的長者主持。人們會獻上獵物、酒、果品等供奉先人。 到了夜晚，人們燃起篝火，伴隨著各種傳統的民族音樂和舞蹈，載歌載舞，熱鬧非凡。其中，男子會跳起豪放的狩獵舞，女子則會跳起輕盈的旋轉舞。 刨湯節的表演不僅增添了濃厚的中國傳統文化氛圍，也表達人們對豐收的喜悅和對大自然的感恩，同時祈求對美好生活的嚮往，也增強了親友、鄰裡之間的情感交流。 （責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/11/a103947158.html