加國航空費用成負擔 旅客盼機票下調 【新唐人北京時間2025年01月11日訊】近期，加拿大航空公司開始徵收隨身行李收費，讓我們一起來了解加拿大民眾的看法。 加拿大航空公司從1月3日開始，對前往美國、加拿大、墨西哥、中美洲及加勒比海的航班旅客，徵收隨身行李費。這是加航響應市場競爭並節省開支的策略，但可能會加重經濟負擔。 旅客Jo：「我們的隨身背包太小了，旅行兩三天是不夠用的。因此政府應該介入。」 旅客Tony：「機票價格當然是希望可以便宜一點，但是因為現在大家東西（物價）都一直在上漲。」 加拿大航空旅行是全球最昂貴之一，航空公司表示，政府政策和第三方費用，推高了機票價格。航空公司呼籲政府凍結這些費用的上漲。 旅客 Charles：「在支付所有費用之前，不要隱瞞（費用）。」 旅客Jo：「加拿大政府也應該干預，引入更多的航空公司，這樣人們的旅行成本就會更低。」 同時，航空公司也陸續推出，向會員提供機上免費Wi-Fi等服務，滿足了部分旅客的需求。 旅客Hutuxi：「無線網絡是必不可少的，當你在出差時，它的作用就大不一樣了。」 目前加拿大政府正在擬議新的航空乘客保護法，要求航空公司為航班延誤兩小時以上的乘客提供餐食和住宿。 新唐人電視台記者林熙、舒璨加拿大採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/11/a103947104.html