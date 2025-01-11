74歲劉曉慶錄製節目時突發狀況 疑似中毒 【新唐人北京時間2025年01月11日訊】近日，74歲的中國知名影星劉曉慶在錄製綜藝節目時，突然身體不適，疑似中毒。 網絡上傳的視頻顯示，劉曉慶坐在車上咳嗽不止，還不停犯噁心想吐。最後控制不住，一下子吐了出來。劉曉慶在視頻中說，那天風特別大，司機很久才來，吸入了裝修的粉塵就中毒了。 綜合陸媒報導，劉曉慶在醫護人員的陪同下休息了20分鐘才回歸錄製，休息期間上吐下瀉，感覺天旋地轉。劉曉慶覺得可能是自己對那些裝修粉塵過敏。 趕到現場後劉曉慶立刻和向太等其他嘉賓解釋，自己剛才應該是建築材料中毒了，吐了兩遍，還拉肚子，所以來的有點晚，最後還是趕來了，聽的向太也是張大了嘴巴表示驚訝。 目前劉曉慶正在錄製大陸旅行綜藝《一路繁花》。今年74歲（1950年10月30日）的劉曉慶是年紀最大的嘉賓。 節目目前還未開播，之前放出很多路透視頻，視頻中劉曉慶走路帶風，看起來身體非常健康，期間還照顧比自己小10歲，行動不便坐輪椅的向太（香港影視大佬向華強的妻子陳嵐）。 劉曉慶在視頻中說，「我比較蓬勃，我也不要什麼照顧，只要活著什麼都有機會！」 劉曉慶一向保養得宜，或許是因為從其外表完全看不出其年過七旬，她常被外界認為整容。不過她曾在受訪時說，自己因為長得年輕，所以常被誤認為整過形，其實自己是「老不成」。 對於整容的問題，劉曉慶曾說，「人的五官是不能變的，已經是劉曉慶了，我把它變了，運氣就完了，堅決不能變。」 自出道以來，劉曉慶就一直是大家口中的「少女專業戶」，飾演的角色大都是小姑娘。而隨著年齡的增長，她常被網民酸「愛裝嫩」。不過，劉曉慶從來都是我行我素，穿最美的衫，化最靚的妝。 劉曉慶曾在演藝圈如日中天時，經歷了一場牢獄之災。據報，當年劉曉慶因不買江澤民的帳而得罪了江，因而遭到江的報復。 劉曉慶曾在自傳中透露，因當年在鄧小平家擠兌江澤民而招來橫禍，2002年6月被以「涉嫌偷稅漏稅」遭抓捕，關進秦城看守所422天。2002年底，案子還沒有結論，江澤民就指使人把劉曉慶的所有房產、連公司的房產都變賣，讓她活無立錐之地。而因為此案，劉曉慶賠付了8,000多萬人民幣。 為了重返演藝圈，劉曉慶出獄後降低身價從跑龍套演員重新開始。在辛苦一段時間後，才有導演願意找她演戲。而隨著年齡增長，她作品銳減，轉型做網絡直播賣書法作品。 （責任編輯：李恩真） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/11/a103947190.html