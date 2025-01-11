遣返中國非法移民 美國七個月內派出第五架包機 【新唐人北京時間2025年01月11日訊】美國國土安全部（DHS）週五（1月10日）表示，本週已在美國移民和海關執法局（ICE）的協助下，在不到七個月的時間內，第五次使用大型包機遣返中國非法移民。 國土安全部在聲明中表示，在未來幾個月內，該部將繼續要求中方合作，努力打擊人口走私和阻止非正常移民。 聲明還表示，自2024年6月底重啟遣返航班以來，邊境巡邏人員在美國西南邊境遇到的中國公民已減少了62%，從2024年6月的2,160人，減少到2024年12月的820人。 國土安全部表示，當局正根據美國移民法，對非法入境或未經許可入境者採取嚴厲措施，包括迅速遣返那些沒有合法理由留在美國的人，同時鼓勵使用安全、合法和有序的入境途徑。 多年來，遣返非法移民的合作一直是美中之間的棘手問題。 近年來，美中關係時常陷入緊張，並在人權、貿易、台灣、技術間諜活動等一系列問題上針鋒相對。使兩國在非法移民問題上的合作有時變得更加困難。 對美國來說，邊境危機是一個關鍵的政治問題，快速遣返非法移民的能力是至關重要的。但在如何減少非正常移民上，卻時常與北京發生爭執。2020年，美國將包括中國在內的13個國家列為「頑固國家」（recalcitrant countries），並指出這些國家拒絕接收被美遣返的非法移民。 在2022至2024財政年度，美國在邊境發現的中國非法移民開始顯著增加。 在2022財年，即2021年10月至2022年9月，國土安全部官員在西南邊境發現了2,176名中國公民。但到了2023財年，該數字躍升至24,314人次，在2024財年，更增加到了38,246人次。 這引起了許多美國議員的擔憂，他們認為，這一數字持續增長，且大多數非法入境的中國公民都是役齡青年，對美國的國家安全構成「重大威脅」。 據國土安全部官員的說法，增加中國遣返航班的最大障礙是為中國非法移民取得身分證明和旅行證件的官僚障礙。 在國土安全部部長（Alejandro Mayorkas）的領導下，美國官員和他們的中國對口單位達成協議，加快旅行證件的簽發，建立了一套標準的操作程序，既適用於包機，也適用商業航班遣返。這已為系統性的遣返行動奠定了基礎。 隨著美國議員推進更嚴厲的移民法，如《拉肯-萊利法案》（Laken Riley Act），國際社會對美國遣返行動的合作也會變得更加重要。 該法案一旦生效，將允許各州起訴美國國土安全部，要求其停止向「頑固國家」發放簽證。這樣的後果將比最嚴厲的簽證制裁還要嚴重。