百貨福袋預購起跑！人氣小神明降臨中友 廣三主題「金蛇福運袋好運」

農曆春節前台中中友百貨推出「壓歲開運神好買」特別企劃，其中春福袋已於1月10日開放預購，神可愛爽爽貓前開式登機箱以及諸多大獎等你帶回家。廣三SOGO推出「多功能20吋行李箱 大容量旅行袋」福袋組，20吋行李箱多功能集於一身，置物掛勾、行動充電、飲料杯架、煞車避震、海關鎖，滿足所有便利需求，1月18日起接受預購。 中友百貨2025年壓歲檔期特別與新銳IP-GODPOD合作，邀請五尊人氣小神明降臨中友百貨，分別有帶來財氣的財神、台灣天后媽祖、出入平安的關公、家宅平安的土地公以及帶來好姻緣的月老，五尊Q版可愛的神明一同陪你神氣過新年。 1月9日起至1月26日止，持中友APP單筆消費滿3000元贈400點、外帶年菜滿2000元贈100點加菜金、家族點數扣10點即可參加「天天抽金好運」，2月17日前每天抽出「萬元聯名純金金幣乙枚」中友百貨特別開發「CHUNGYO×GODPOD 999.9純金金幣」，只要扣10點家族點數就可以兌換一組幸運號碼參加抽獎，共有40枚價值萬元純金金幣等你抽。 此外，深受會員喜愛的中友APP拉霸小遊戲也推出新年版本，五尊Q版神像當值，拉到三個媽祖就能帶走萬元聯名純金金幣、拉到三個財神可以獲得家族點數1000點，100%有獎，1月9日至2月17日期間記得每天試試手氣。 廣三SOGO今年福袋主題為「金蛇福運 袋好運」，福袋裡除了滿滿的超值好物外，另加碼抽出價值128,000元的bgreen BR1運動養生椅及價值78,800元的BGYM比勁 M718雲朵柔感按摩椅(各乙名)。 預購方式：1/18(六)起~持廣三SOGO百貨Smart APP至12F贈品處，扣60點 現金1680元購買福袋兌換憑證乙張(限量300份，每人每卡限購乙份)。 領取方式：1/29(三)大年初一持福袋兌換憑證至廣三SOGO百貨1F廣場13:30開始整隊，14:00開始領取，即可抽出「多功能20吋行李箱 大容量旅行袋」福袋組」乙組。