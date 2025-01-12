「沒有奇蹟，只有累積」 蜘蛛人校長黃景良14年完成100場全馬

蜘蛛人校長高雄市楠梓區翠屏國中小校長黃景良，今(12)日在2025年高雄馬拉松完成自己第100場馬拉松賽，是他堅持14年完成的人生壯舉。當初因健康檢查滿江紅，健康亮起紅燈，讓他驚覺身體健康的重要，也開始學習跑步，並帶動家人、學生一起跑。由於當初突發奇想穿上蜘蛛人裝扮，意外引起注目，場邊加油聲音讓他持續前進，也讓他從國內跑到國外，將國旗帶到世界各地，「蜘蛛人校長」名號伴隨他不斷挑戰馬拉松賽。 他的堅持於去年11月挑戰人生第99場百馬成功，就一直成為學生與家長最常問他的問題，校長的第100場馬拉松什麼時候完成？今天他以5小時14分07秒完成第100場馬拉松；他希望以自己達成人生第100場馬拉松賽，激勵自己與勉勵學生，「沒有奇蹟，只有累積」，不論學習或做任何事，堅持到底，永不放棄，抱持著馬拉松精神就會成功。 2010年第一屆高雄國際馬拉松開啟他的馬拉松人生，全馬是42公里，當時他只挑戰半馬21公里。但是就在跑進終點前，兩隻小腿忽然嚴重抽筋，連走路都有問題，最後是一跛一跛走向終點。第一次參加半馬，還不是全馬，他竟然花了3小時40多分，不但超過時限被關門，更沒有領到完賽證書，當時讓他萌生放棄跑馬拉松的念頭。 因為有失敗經驗，所以記取教訓，因此人生第100場馬拉松，蜘蛛人校長決定選擇挑戰今天高雄馬做為百場馬拉松，他說也告訴自己與學生們，「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。 黃景良的初馬是在2011年7月16日台南安平億載金城星光馬拉松，至今前後花費近14年完成一百場馬拉松；除此之外，他也熱衷於參加鐵人三項運動，目前累積完成38場鐵人賽。 黃景良說，在挑戰成功的100場馬拉松中，跑過距離最長的一次賽事是在2014年的南橫超級馬拉松，從清晨5點跑到傍晚6點多天黑，以13小時18分5秒完成跑步100公里的壯舉。至於印象最深刻的一場，是在2013年的四重溪夏日72公里超級馬拉松，半夜1點整從四重溪起跑，在黑夜中越過一座又一座的山頭，在黎明破曉時跑到太平洋，欣賞美麗的日出。 除了國內賽事之外，他也跑過七場海外馬拉松，包括日本的沖繩、石垣島、姬路城、泰國芭達雅、清萊、美國舊金山和澳門馬拉松，每回都是全家出遊，將跑步和旅行結合，也把家人的情感凝聚在一起。此外，他更從參與過的百馬賽事，挑選出12張帥照出版2025年蜘蛛人校長形象月曆，做為完成百馬紀念。 在參加過全馬42公里的賽事中，個人最佳紀錄(PB)是3小時38分55秒，於2014年高樹鄉馬拉松創下。破4(全馬成績在4小時以內)是許多業餘跑者的共同目標，黃景良表示，跑步「沒有奇蹟，只有累積」。在當校長之前，月跑量較多，全馬輕鬆就可以破4；擔任校長後因為公務繁忙，月跑量減少，全馬成績始終維持在5小時上下，也曾經跑過近6小時的紀錄。 為健康而跑是他跑步的初衷，期許每一場能夠平安順利完賽，是給自己最大的目標；而且他也會幫家人報名健康組賽事，一起動起來，連高齡七旬的母親，去年也一起參加泰國清萊馬拉松的5公里路跑。 因為喜愛電影蜘蛛人的腳色，所以黃景良在賽場上總是穿著蜘蛛人服裝跑步，不管在國內外總是成為矚目的焦點，也得到「蜘蛛人校長」稱號。在學校舉辦的萬聖節、校慶活動，他時常以蜘蛛人裝扮與親師生同樂；去年全市家長會長授證感恩活動，他也邀請會長一起變身蜘蛛人與陳其邁市長合照。 為推廣健康促進，翠屏國中小學每年會辦理都會公園健走與迷你馬拉松比賽，畢業前夕更舉辦墾丁單車百K成年禮，由蜘蛛人校長親自領軍帶領學生挑戰極限和追求夢想。正向陽光的健康形象，深受學生們的愛戴以及家長社區的肯定。 黃景良校長就任翠屏校長第七年，學生人數從六百多人至今突破一千兩百人，幾乎翻倍；全校班級數更從31班成長到49班，增加了18班。在少子化的今天，逆勢增班的辦學績效相當亮眼，蜘蛛人校長更是受到大小粉絲的喜愛。他常勉勵學生「沒有奇蹟，只有累積」和「堅持到底，永不放棄」，不論做什麼事，只要抱持著馬拉松精神就會成功。 完成百馬後會繼續跑下去嗎？黃景良校長說一定會，百馬只是一個里程碑，運動是為了身體健康，所以仍會持續參加全馬42公里賽事，不過日後會多參加一些休閒組賽事，化身為電影蜘蛛人參與大小賽事，散播歡樂散播愛，成為推廣路跑公益大使。 此外，高雄市立德國中體育團隊每年皆會支援高雄富邦馬拉松，今天每位學生不畏寒流，不減熱情，為參賽者傳遞茶水，也給予參賽者歡呼祝福，讓參賽者感到溫暖。學務處葉豪富主任表示，支援高雄富邦馬拉松已成為立德國中傳統，是榮譽也是傳承。原本由體育班學生為主，但太多學生想參與盛會，今年開放普通班學生參加，參與人數達到60人。 立德國中校長王文正今年也首度參加半馬比賽，學生在海功路加油站為校長加油打氣，並為他掛上「立德能富邦，全民皆安康」的值星帶，也拿給校長指揮棒、口哨，期許校長秉持每日導護的服務精神，堅持跑下去。他完賽後表示，立德國中體育班學生不僅在射擊、柔道、角力上，皆獲市中運、全中運及國內賽單項、團體獎牌佳績，在學業上的表現也相當亮眼。 蜘蛛人校長黃景良完成100場全馬後受到熱烈歡迎。 圖：高雄市教育局提供 2025年高雄馬拉松服裝秀創意。 圖：高雄市教育局提供