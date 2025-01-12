源田壯亮12強賽期間台灣偷情 為背叛家庭致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者戴雅真東京12日專電）日本職棒西武獅隊游擊手、31歲的源田壯亮去年底被週刊爆出婚外情，他今天為了背叛家庭致歉。他的妻子、前日本女子偶像團體乃木坂46成員衛藤美彩表示，夫妻倆已經進行充分溝通，將會「攜手向前邁進」。 源田壯亮是日本國家隊（侍Japan）主力，曾為2023年世界棒球經典賽（WBC）日本隊奪冠做出貢獻，去年12月卻被「週刊文春」爆出婚外情，還和小三在世界12強棒球賽期間，趁機在台灣密會，好丈夫、好爸爸形象崩毀。 日媒Sponichi Annex報導，源田壯亮今天在埼玉縣所澤市舉行道歉記者會。身穿運動服的源田面對大批媒體首先表示，「給很多人帶來麻煩、背叛了家人，也背叛了棒球界和西武獅隊的球迷，真的非常抱歉。我在Instagram上也寫了，今後我會努力為球隊打球，努力挽回失去的信任。」 源田稍早在IG發布沒有照片的白色背景貼文，表示要為自己輕率的行動，給球迷和相關人士帶來困擾和擔憂致歉，他也深刻反省對妻子造成的痛苦與悲傷，表示將改正自己的行為，「透過棒球回報大家的恩情。」 在記者會上，被問及發生不倫是否為事實，源田簡單表示，「是的。」有關於棒球訓練，他表示，「我一直持續練習。」「對很多人感到抱歉，我認為只能通過棒球來彌補，帶著這樣的心情進行訓練。」 源田壯亮曾說會在西武獅打到退役，他表示，現在依舊抱持同樣想法，「今後也會繼續以棒球選手的身分，為西武獅隊努力。」 至於醜聞發生後，妻子對他說了什麼，源田表示，「她說，總之現在只能透過棒球來彌補了。我也想要努力投入。」他也透露，很多同僚和相關人士都與他聯繫。 他的妻子衛藤美彩今天同步在社群媒體發文表示，「我們夫妻進行了充分溝通，決定攜手向前邁進。我自己也會支持丈夫專心打棒球，為了一直支持他的許多人，夫婦將共同努力回報大家的恩情，希望大家能溫暖地看顧我們。」 源田壯亮2017年以選秀第3順位加入西武獅，並連續7年獲得金手套獎。2019年10月，他宣布與前日本女子偶像團體乃木坂46成員衛藤美彩結婚。兩人的長子在2022年1月誕生，2023年12月又生下女兒。 「週刊文春」去年收到爆料，源田與銀座一家高級俱樂部的女員工、年齡在20多歲後半、身材纖細，長相酷似模特兒菜菜緒的女子有不倫關係，已經持續將近1年。 週刊查訪確認源田與這名女子曾在川越的一家酒店共度時光。另外，源田壯亮到台灣參加世界棒球12強賽時，這名女子也飛到台灣與他密會。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！