蓝色起源准备首次发射巨型新格伦火箭

成立二十五年后，杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的蓝色起源(Blue Origin)终于准备使用一枚全新火箭进行首次轨道飞行，公司希望此举能撼动商业太空竞赛的格局。 蓝色起源在X上说，原定星期日进行的发射因海况“不利”而被推迟了一天。 这枚火箭以一位传奇宇航员的名字命名为“新格伦”，高98 米，大约相当于一座32层的建筑，计划星期一(1月13日)凌晨1点从卡纳维拉尔角的太空军航天站发射升空。 “尖端朝上！” 公司首席执行官戴夫·林普(Dave Limp)在X上发布了这一闪闪发光的白色庞然大物的照片。 借助这项名为NG-1的任务，世界第二富豪贝索斯将目标直接对准了世界首富埃隆·马斯克(Elon Musk)。马斯克的公司SpaceX通过猎鹰9号和猎鹰重型火箭主宰轨道发射市场。 它们为商业部门、五角大楼和美国国家航空航天局提供服务，包括运送宇航员往返国际空间站。 国家航空航天局退休高级官员斯科特·哈伯德( G. Scott Hubbard) 对法新社说，“SpaceX过去几年来几乎是业内唯一的玩家，所以有个竞争对手……是太好了。” 与此同时，SpaceX计划在同一天对其庞大的新一代火箭“星际飞船”进行下一次轨道测试，这增加了激烈竞争感。 如果一切按计划进行，蓝色起源在发射后不久将尝试将第一级助推器降落在一艘名为杰克琳(Jacklyn)的无人驾驶船上，以纪念贝索斯的母亲，该船驻扎在距离发射场约1,000公里的大西洋上。 尽管SpaceX让此类着陆成为近乎常规的场面，但这将是蓝色起源首次尝试在公海上降落。