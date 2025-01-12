「電詐」親歷者：沒姿色的女子最終歸宿是公海 【新唐人北京時間2025年01月12日訊】上海的張先生是一位水果店的老闆，他曾在迪拜「電詐園」裡經歷過一段非人的折磨。他對外界透露，被騙到「電詐園」裡的都是中國人，沒有姿色的女子會被扔到公海的船上割器官，非常悲慘。 新法治報2023年8月發表了對上海張先生的採訪視頻，他講述了自己在迪拜「電詐園」裡的親身經歷。 張先生說，2021年9月，他想去迪拜考察，看看那裡有什麼生意可以做，於是在網上聯繫了可以辦理迪拜工作簽證以及一些相關手續的人。 之後，張先生從武漢乘坐飛機到香港轉機，然後飛往迪拜。一下飛機，張先生就聯繫了幫自己辦理簽證手續的人，對方派了四個人去機場接張先生，一路上那些人有說有笑，對張先生表現的很友善。 可是讓張先生沒想到的是，下車之後，張先生並沒有到達酒店，而是被這幾個人帶到了一處電詐園區，對方也一改之前的態度，張先生剛一說話，直接就被對方扇了兩個嘴巴子，還威脅他說，「讓你幹啥就幹啥，不然死了都沒人給你收屍。」 張先生注意到，周圍的人全部都拿著槍，到處都是拿著槍巡邏的保安。這個時候的他才意識到：自己被騙了！ 張先生說，剛剛被騙進去的人，每個人都被手銬拷著，就算是想跑也根本出不去這棟大樓，幾乎每時每刻都被人監視著。 在電詐園區，張先生遭受過毆打、被電棍電擊生殖器、被菸頭燙等非人等折磨。他說，這些在那裡都是非常常見的事情。 不僅如此，詐騙分子還會把打人的視頻和照片給不聽話的人看，甚至當著很多人的面把一個人的手指頭直接給掰斷。 之後，張先生被帶到了辦公區域，他被逼迫進行詐騙，主要目標群體就是中國國內的白領，或者是單身女性。 張先生說，就是編造一個假的身分，然後在網上跟對方聊天，想盡辦法去獲取對方的信任，要麼把人騙過來，要麼就把對方的錢給騙走。 張先生被逼迫練習電腦打字，一分鐘要打80個字，他不想去騙人，於是假裝學不會打字，結果換來的是一頓毒打。 張先生也嘗試過逃跑，但是被抓回來，又遭到一頓毒打，打得他大小便都失禁了，躺在床上半個多月都動不了。 為了活下來，張先生總共給詐騙分子交了30多萬贖金，他和家人的銀行卡也被詐騙分子用來洗錢，直到被凍結。 張先生透露，被騙到電詐園裡中國女性，結局十分悲慘，女性被輪姦、強姦是常態，詐騙分子還會逼著女性接客，每天至少要接十個客人以上。要是誰不聽話或者是接不夠那麼多客人的話，就會挨打。 一些相貌平平，沒有什麼姿色，而且家裡面也拿不出贖金的女性，她們最終的歸宿，就是被扔到公海醫療船上，被割器官。 在電詐園裡被關了3個月，張先生從最初的反抗、逃跑到假裝聽話，逐漸獲得詐騙分子的信任。在一次去餐館接從中國被騙來的人員時，張先生從餐館後門逃走了。最終成功回到中國。 張先生說，提起這些經歷心裡非常難受，「那些都是我們的中國同胞」。 他說，講出自己的遭遇，是希望能夠讓更多人看到，不要再上當受騙。