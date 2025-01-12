印度将迎来全球最大朝圣集会“大壶节”

为期六周的“大壶节”(Maha Kumbh Mela)将于星期一(1月13日)在印度拉开帷幕。这是一场印度教的神圣盛会，预计是全球参与信众人数最多的集会，筹备工作浩大，不仅展现宗教信仰、灵性和旅游文化，也考验当局的人群管理能力。 预计将有逾四亿人到访印度北方邦城市普拉亚格拉杰，在三条圣河——恒河、亚穆纳河和传说中的萨拉斯瓦蒂河的交汇处进行圣浴。 虔诚的印度教徒相信，在圣水中沐浴可以赦免人们的罪孽，而在大壶节期间，这更能使人脱离生死轮回，获得救赎。 这个节日源于印度教传统，据说毗湿奴神从恶魔手中夺取了一个装有长生不老甘露的金壶。 在为期12天的天神争夺战中，四滴甘露落到了地球上，分别落在普拉亚格拉杰、哈里瓦、乌贾因和纳西克等四座城市，因此这些城市每三年轮流举办壶节。在这个周期中，每12年举行一次的壶节则会被冠上“大”(Maha)字，因为被认为时机更加吉祥，一般能吸引最大规模的群众参与。 “大壶节”对当局而言是一次重大考验，不仅要展示管理数百万人流的能力，同时还需守护这项古老节庆的神圣传统。 河岸边占地4千公顷的开放空地已被改造成一座临时城市，准备接待大量来访者。这里设有15万个帐篷，并配备了3千个厨房、14.5万个卫生间和99个停车场。 当局还安装多达45万个新的电力连接点，预计节庆期间的耗电量将超过该地区10万套城市公寓一个月的耗电量。 除了连接普拉亚格拉杰的常规列车外，印度铁路公司还推出了98列专列，在节日期间将运行3300次，用于运送游客。 北方邦的警察局长普拉尚特·库马尔(Prashant Kumar)表示，约4万名警力和网络犯罪专家已经创建了一个由人工智能(AI)驱动的监控网络，以保护和帮助引导现场人流。 “朝圣者的安全是我们的首要任务，”库马尔说。 紧急应变能力包括125辆道路救护车、七辆河流救护船以及空中救护服务，以便快速提供医疗援助。 北方邦首席部长约吉·阿迪蒂亚纳斯(Yogi Adityanath)告诉当地电视台：“我很荣幸能在我的邦举办这个最吉祥的印度教节日。” 阿迪蒂亚纳斯自身是一名强大的印度教僧侣，也是总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)所领导的印度人民党(BJP)中，受欢迎的强硬派印度教政治家。 成功举办“大壶节”预计将为印度人民党重拾并弘扬印度的宗教和文化象征的记录增光添彩，这也是莫迪和阿迪蒂亚纳斯自2014年该印度教民族主义政党上台以来，对印度教基层选民作出的承诺。