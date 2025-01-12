【禁聞】李宜雪事件續發酵 官方通報再引風波 【新唐人北京時間2025年01月13日訊】揭露中共精神病院黑幕的江西南昌女子李宜雪再次被關進精神病院，引發大陸民憤。日前官方通報稱她有「嚴重精神障礙」，已經出院。評論認為，不管中共如何編故事，都難掩其非法拘禁的事實。 1月11日，江西省南昌市公安局西湖分局及西湖區南浦街道辦事處聯名發布一份超長通報聲稱，去年12月22日，李宜雪被公安等人員上門帶走，送往江西省榮軍優撫醫院「就診」。今年1月4日，該醫院診斷李宜雪患有「嚴重精神障礙」。10日，其父把她從江西省榮軍優撫醫院接走。 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平：「顯然現在官方是為了應付輿論，在這裡編故事，其實還在抵賴它們非法拘禁李宜雪這麼一個違法犯罪的行為。如果任何公民真要有精神疾病，那麼只有他本人、他的家屬才有這個權利，對他們進行診斷和要求到醫院去治療。」 前北京律師、民陣加拿大主席賴建平表示，現在官方發通報，說李宜雪精神不正常，是想要將對她的「強制失蹤」合理化。但實際上，任何部門和機構都沒有權利將其強制送入精神病院。 賴建平：「它編這些故事實際上是沒有說服力的。老百姓都心明眼亮，知道中國的這麼一個專制政府，它構陷公民，用所謂的被精神病的這樣一個做法，達到迫害公民的一個目的。這個做法極其邪惡下流。」 通報稱，院方建議李宜雪留院治療，遭其本人及父親拒絕。1月6日，李父向醫院申請將她接回家，10日辦理了出院手續。 11日，有網民發出視頻，顯示他們試圖到李家探訪時，發現李家樓下剛被加裝了鐵門，有專人看守，不准進入。 不過，網上還是有消息傳出說，李父發表了一份聲明，指控通告中有大量不實信息，並明確表示，自己不同意強制送診，文件都不是他簽字的，是偽造的。12月份女兒被抓走的時候，自己正在公安局被軟禁。 旅美中國人權律師吳紹平：「這個事情看來結果就是非常明顯了，那就是當局為了迫害李宜雪，利用精神病的手段和方式，其實就是在精神病院裡面去迫害他。在精神病院裡面它可以利用所謂的治療的方式對李宜雪進行迫害，包括對她捆綁、灌藥、乃至毆打等等。」 李宜雪現年33歲，畢業於江西科技師範學院。2022年4月，她向當地公安指控遭賴姓輔警猥褻，被派出所強制送入江西省精神病院56天。出院後，李宜雪在網上曝光了遭遇，並揭露精神病院迫害維權人士等正常人的黑幕，引發全網極大關注。2024年12月14日，李宜雪突然再次失聯。 官方的最新通報羅列了大量細節，來描述李宜雪的「精神障礙」，但也因此露出諸多破綻。 旅美時事評論員唐靖遠：「官方自己都承認了，說當初那個輔警賴某某，他自己私下裡去訂了酒店的房間，然後邀請李宜雪到酒店房間裡去和她商談李宜雪報的案子。作為一個孤男寡女同處一室，整整一個通宵，那這個賴某某他什麼都沒做嗎？他就跟她一直在那談案子嗎？或者說還是在那抄黨章呢？」 旅美時事評論員唐靖遠表示，其實眾所周知，中共利用精神病院迫害人由來已久。尤其是1999年之後，中共將大批法輪功學員關進精神病院，從此開始大面積濫用這種迫害方式，並逐漸擴展到全社會。 唐靖遠：「最後這種方式它就像那個活摘器官一樣，就蔓延開來，氾濫氾濫到了就是針對著其他的人群。它都不斷地在開始非常普遍地採取這樣一種方式，來進行迫害和鎮壓。」 去年12月29日，中共央視節目在播出韓國墜機事件時，直播間被網民灌滿了「釋放李宜雪」的信息。 編輯/李謙 採訪/駱亞 後製/Tony