大火烧毁了洛杉矶的学校并摧毁了室外教育圣地

对洛杉矶县艺术和文化局的项目经理伊琳娜·孔特雷拉斯(Irina Contreras)来说，室外教育是她和女儿在疫情期间的避难所。 如今这个避难所的大部分建筑已被洛杉矶周边肆虐的野火烧毁。 她7岁的女儿 Ceiba参加了名为Hawks的儿童探险小组的徒步旅行，并就读于Matilija双语森林学校，这里提供学前班和幼儿园课程。无论晴天或下雨，她和朋友们都会在伊顿(Eaton)峡谷自然保护区等地攀岩、跳跃、徒步旅行和游泳。伊顿峡谷自然保护区位于阿尔塔迪纳(Altadena)附近，占地190英亩，现已被大火摧毁。 对于孔特雷拉斯这样的家长来说，野火带来的灾难不仅仅是生命和成千上万的房屋被烧毁。他们还在哀悼自然和教育区，这是当地家庭的避难所和学习空间，尤其是在疫情爆发后的几年里。大火烧毁了各种教育场所的自然区域：公立和私立学校、以自然为基础的幼儿园、家庭学校团体、夏令营等等。 大火还烧毁了学校建筑，包括米格尔·奥德尼亚纳(Miguel Ordeñana)的孩子就读的阿尔塔迪纳的奥德赛特许学校(Odyssey Charter School)。 自然历史博物馆社区科学高级经理奥德尼亚纳说，“火灾对社区造成了严重破坏，”“要小心翼翼地与孩子们分享这些消息，帮助他们平复情绪，对我来说是一个挑战。他们很多朋友都失去了家园。我们不知道火灾对老师等学校工作人员的影响，但他们中的许多人也住在那个地区，失去了家园。” 一些未受火灾影响的地区由于空气质量差而无法进入。奥德尼亚纳说，好莱坞标志所在地格里菲斯公园到本周末还没有受到影响，但不清楚那里的空气质量何时才能好到可以恢复户外活动。奥德尼亚纳是第一个用相机在附近地区捕捉到一只美洲豹的人，这只美洲豹以P-22命名而闻名。 洛杉矶联合学区是美国第二大学区，该学区所有学校星期五(1月10日)因浓烟和灰尘而停课。官员说，在情况好转之前不会恢复上课。帕萨迪纳联合学区也关闭了学校，该学区的几所校园遭到破坏，包括艾略特艺术磁石(Eliot Arts Magnet)中学。 加州教育部星期三发表声明说，洛杉矶、圣贝纳迪诺、河滨(Riverside)、文图拉和圣地亚哥县的335所学校已关闭。尚不清楚星期一将关闭多少所学校。 孔特雷拉斯相信户外活动会恢复，可还不清楚何时人们才能安全地在伊顿峡谷等地区徒步旅行。 帕萨迪纳伊顿峡谷自然保护区的负责人理查德·斯马特(Richard Smart)星期四说，“自然中心已经不存在了。野花、灌木丛都消失了。”这个公园每年举办几十次学校实地考察活动，斯马特估计每年有一千多名学生前来参观。 他说，伊顿峡谷自然中心只剩下几面外墙还树立着。