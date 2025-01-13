美加州野火肆虐 民眾：希望早日重建家園 【新唐人北京時間2025年01月13日訊】加州大火持續肆虐，很多民眾表示，親眼目睹大火吞噬了自己的家園，卻束手無策，希望早日重建家園。 自週二（1月7日）以來，先後六場野火肆虐加州洛杉磯縣的多個社區，目前有15萬人接到疏散令，所有疏散區域都實施了宵禁。 火災目擊者Don Griffin：「山坡上有茂密的灌木叢，唯一能穿過的就是野生動物。消防員根本無法進入。在我身後方向有一名消防員，在最頂上拿著軟管，一直在保持水流。潮濕的東西足以阻止火勢進一路蔓延到山上。」 很多被大火吞沒房屋的民眾表示，希望可以早日重建家園，不希望這樣的悲劇重演。 帕利塞茲居民Jackie Hassett：「我們看著我們的環形攝影機，我們可以看到火球在街上滾。」 帕利塞茲居民Kate Hassett：「6點45分火勢逼近我們的門廊。門廊的磚塊的火還沒有熄滅，然後攝影機就關機了。」 Jackie Hassett：「然後環形攝影機就關閉了。」 Kate Hassett：「那是我們房子的被毀時間。」 Jackie Hassett：「是的，是的。房子被毀時間是6:45。」 帕利塞茲居民Abanti Prasanna：「我一直認為的洛杉磯最美麗的社區之一已經消失了，而且永遠不會恢復原貌。」 目前，除了強風和乾燥的天氣之外，大火如何產生，是否存在人為因素等系列問題，還有待進一步調查。