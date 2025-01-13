7旬婦雙膝關節退化 醫提醒：姿勢不良、體重增負荷

黃女士雙膝罹退化性關節炎，雙膝相隔1個月進行人工膝關節置換手術，如今已擺脫困擾10年的疼痛，且行動自如。（七賢脊椎提供） 〔記者許麗娟／高雄報導〕彰化73歲黃女士雙膝疼痛近10年，一次國外旅行突然疼痛難耐，返國檢查已至第3期退化性關節炎，經在高雄進行全人工膝關節置換手術治療，又能開心到處旅遊。醫生呼籲，調整姿勢正確及維持理想體重，可預防退化性關節炎。 高雄七賢脊椎外科醫院副院長簡松雄指出，黃女士喜愛與朋友到過內國外各地旅遊，因需久站久走，雙膝疼痛已多年，多次接受PRP血小板注射治療，但狀況時好時壞。去年一次國外旅遊時，雙膝突然痛到難以行走，檢查發現雙膝為第3期退化性關節炎，且右膝已有明顯變形。 請繼續往下閱讀… 經醫師診療評估後，建議黃女士先進行右膝關節置換手術，術後疼痛改善很多，甚至能再和友人出遊。但因手術後有些許的長短腳情形，加上左膝也是退化嚴重，黃女士於1個月後再次進行左膝關節置換手術，2次手術後返家都遵循醫囑自行在家做復健，復原情況良好，且2週後即能自行開車從彰化到高雄回診。 黃女士手術後，遵循醫囑自行在家做復健，目前恢復情況良好。（七賢脊椎提供） 簡松雄表示，全膝人工關節置換手術並非退化性關節炎唯一治療，但在必要時仍須進行手術，且近年來手術技術和醫材不斷提升，可縮短病患恢復時間。建議病患要先拋開年齡上的迷思，很多人因恐懼拒開刀，導致關節炎越來越嚴重，就醫時已到第3、4期關節炎，也就是不得不手術的情況，但若能盡早就醫，可依評估安排適合的保守治療，以維持最佳行動力為目標。 簡松雄提醒，要預防退化性關節炎，首先，需調整生活型態，避免久站久坐、駝背翹二郎腿，選擇支撐性佳的鞋子，最重要的是要維持健康理想的體重，避免膝蓋負荷量增加。 黃女士（右）的雙膝第3期退化性關節炎，經七賢脊椎外科醫院副院長簡松雄（左）的手術置換人工關節，出院後已能開車到處趴趴走。（七賢脊椎提供） ☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。 ☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法