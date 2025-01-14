五月天「一路向東」演唱會週末登場 周邊交管、交通指南一次看

林彥廷 綜合報導 / 花蓮縣 樂團五月天主辦的「Just Love It！一路向東」公益演唱會，將在18、19日於花蓮登場，花蓮縣政府發出「活動會場周邊」交管資訊，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具或步行進入會場。 因應演唱會人潮，縣府公告1月18日和19日2日周邊交通管制措施，「玉里站」交通管制時間為上午9時至晚上8時，分兩階段進行：第1階段範圍包括玉里鎮莊敬路（中華路至興國路二段）、民國路二段（建國五街至文昌街）、仁愛路二段（仁愛路二段237巷至莊敬路）等主要道路。 若人潮過多，第2階段管制將擴大至博愛路、中華路等主要路段，以引導車流並減少交通壅塞。 「花蓮市東大門廣場」周邊交通管制時間為午12時至晚間10時30分，分兩階段管制：第1階段範圍包括市區的中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）等。 演唱會結束後散場時若有需要，將進行第2階段管制，管制將擴大到博愛街、光復街等區域，以確保活動期間人車分流及行人安全。 另外，中山路（重慶路至北濱街）因演唱會相關設備搭建，將提早在16日上午8時至20日上午8時進行管制，縣府提醒居民及駕駛提前規劃路線，避開交通管制區域，以免造成不便。 花蓮縣政府表示，為使演唱會人潮能順利進出東大門廣場周邊，已協調客運業者加開301路線公車，並於18、19日下午3時起，從花蓮轉運站至潔西艾美渡假酒店免費巡迴接駁車服務，中途不停靠公車站牌，協助民眾順利到達現場。 縣府觀光處表示，從潔西艾美渡假酒店步行至東大門廣場僅需15分鐘，沿途經過金三角商圈，旅客可順道品嚐當地小吃或選購伴手禮，抵達會場後更可到旁邊的東大門夜市購買餐點。主辦單位也在會場附近的石來運轉地標旁設置流動廁所，配合夜市裡的衛生設施，都可就近便利民眾使用。交通管制範圍、停車資訊等公布於活動交通管制網站，請樂迷及民眾多加利用。 新聞來源：華視新聞