五月天花蓮將開唱 周邊交管縣府籲搭乘大眾運輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）樂團五月天及所屬相信音樂主辦的「Just Love It！一路向東」公益演唱會，18、19日將在花蓮登場；縣府表示，活動會場周邊將交管，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。 主辦單位相信音樂安排18、19日連2天下午起在玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場舉行，預計吸引大批樂迷來到花蓮，帶動觀光與商機發展。 花蓮縣政府發布訊息表示，為確保活動順利進行，包括觀光處、警察局、消防局、建設處，以及花蓮市公所、玉里鎮公所等都全力配合演唱會進行。活動會場周邊將交通管制，呼籲民眾多利用公車、接駁車等大眾運輸工具或步行進入會場。 因應演唱會人潮，花蓮縣政府公告周邊交通管制措施，1月18日和19日2天，玉里站演唱會的交通管制時間為上午9時至晚上8時，分兩階段進行：第1階段範圍包括玉里鎮莊敬路（中華路至興國路二段）、民國路二段（建國五街至文昌街）、仁愛路二段（仁愛路二段237巷至莊敬路）等主要道路；若人潮過多，第2階段管制將擴大至博愛路、中華路等主要路段，以引導車流並減少交通壅塞。 花蓮市東大門廣場周邊，1月18日及19日交通管制時間為每天午12時至晚間10時30分，也分2階段管制：第1階段範圍包括市區的中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）等；另演唱會結束後散場時若有需要，將進行第2階段管制，管制將擴大到博愛街、光復街等區域，以確保活動期間人車分流及行人安全。 另外，中山路（重慶路至北濱街）因演唱會相關設備搭建，將提早在16日上午8時至20日上午8時進行管制，縣府提醒居民及駕駛提前規劃路線，避開交通管制區域，以免造成不便。 為使演唱會人潮能順利進出東大門廣場周邊，花蓮縣政府已協調客運業者加開301路線公車，並於18、19日下午3時起，提供從花蓮轉運站至潔西艾美渡假酒店免費巡迴接駁車服務（中途不停靠公車站牌），協助民眾順利到達現場。 縣府觀光處表示，從潔西艾美渡假酒店步行至東大門廣場僅需15分鐘，沿途經過金三角商圈，旅客可順道品嚐當地小吃或選購伴手禮，抵達會場後更可到旁邊的東大門夜市購買餐點。主辦單位也在會場附近的石來運轉地標旁設置流動廁所，配合夜市裡的衛生設施，都可就近便利民眾使用。 交通管制範圍、停車資訊等公布於活動交通管制網站（https://hlroute.tw/），請樂迷及民眾多加利用。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 縣長徐榛蔚表示，今年的花蓮太平洋燈會配合一路向東公益演唱會，提前在1月17日至2月16在東大門夜市旁的日出大道展開，歡迎民眾欣賞完演唱會後，到日出大道欣賞「百花齊放」光影藝術裝置。