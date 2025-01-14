全台最具人氣話題 2025高雄燈會「吉伊卡哇」小提燈亮相

日本人氣IP「吉伊卡哇」小提燈亮相，高市國小、幼兒園及特殊學校學童寒假前就可以領到。 圖：高雄市觀光局提供 日前高雄市政府公布邀請日本人氣IP「吉伊卡哇(Chiikawa)」擔任「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」主角，立刻在網路掀起話題，許多民眾紛紛期待在燈會一睹吉伊卡哇的可愛模樣。每年最受期待的小提燈13日於「高雄旅遊網」臉書亮相，以燈會主角「吉伊卡哇」，結合精緻的紙雕提燈工藝，打造出全台最具人氣話題的小提燈。 為了讓小朋友不用排隊都可以拿到提燈，高市府也公布驚喜彩蛋，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，在寒假前就可以領到1盞小提燈，讓可愛的「吉伊卡哇」陪小朋友們開心過寒假；一般民眾則可在2月8、9日到高雄港16-18號碼頭樂園現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。 高市觀光局長高閔琳表示，高雄燈會活動「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於1月25日至2月16日於愛河灣及16-18號碼頭(輕軌旅運中心站)登場，延續「2024 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」黃色小鴨打造的歡樂氛圍，2025燈會再次規劃精彩活動，讓民眾感受高雄的城市魅力。 2025高雄燈會除有可愛的「吉伊卡哇」大型氣膜展示外，周邊亦規劃遊樂園、美食市集、水上活動、親子馬戲等適合各種年齡層的節目與豐富有趣的活動；搭配高雄冬日溫暖宜人陽光及過年的喜慶氣圍，邀請遊客來場高雄冬日小旅行，一同感受愛河灣迷人的新風貌。