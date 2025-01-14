「《紐約時報》為什麼不採訪我們？」 媽媽回應紐時攻擊系列報導之二 【新唐人北京時間2025年01月14日訊】凱‧魯貝克（Kay Rubacek）是一名獲獎電影製片人、教育工作者、作家。日前她在回應《紐約時報》（紐時）對神韻和飛天大學攻擊性文章的一封信中，介紹了她自己的背景並發出對《紐時》的質疑。 作為「一名英語母語人士、長期修煉法輪功的人士、兩個自2018年以來參加神韻演出的舞蹈演員的家長，以及因捍衛人權而在中國遭受非法監禁的倖存者」，魯貝克認為自己應該是《紐約時報》這篇號稱「廣泛」報導的「明顯的採訪對象」，但《紐時》沒有這麼做。為什麼？ 魯貝克認為，《紐約時報》故意做了「選擇性的」、「忽略全景的」報導。這種忽略事實的報導，與其中更多的「荒謬的過度簡化」及「脫離語境的」斷章取義，和中共25年以來（攻擊法輪功）的做法如出一轍。 下面是這位澳大利亞藝術家魯貝克對《紐時》報導中涉及的幾個主要問題的回應。 1. 忽略參與精英藝術的主觀願望 魯貝克說，《紐時》選擇了只報導幾個受傷學生的不滿來誤導讀者，但該媒體忽略了一個常識，那就是從事中國古典舞這門「精英運動」（Elite Sports）是「一種選擇」，而且對「能力水平的要求」是相當高的。 「你能想像一個精英體操項目不監控體操運動員的體重嗎？或者有一所芭蕾舞學校，專門為那些怕疼而不願意穿舞蹈鞋跳舞的學生開設？或者存在一所讓歌手決定自己在百老匯演出日程的音樂劇培訓學校？無論你在哪所學校或哪個國家學習，精英運動都是精英運動。這是一種選擇，運動員或者演員必須要有意願去做這件事情，飛天也不例外。」 魯貝克介紹了她所知道的學生學習中國古典舞最初的「劈叉」一關，「這確實很疼，就像芭蕾舞中你的整個身體的重量都集中在腳趾的尖端，確實很疼，但是許多芭蕾舞演員仍然選擇用足尖跳舞」。 「正在訓練的演員都知道，雖然在世界最好的舞台上表演令人興奮，但精英訓練很艱苦。就像所有精英運動和藝術一樣，許多人都沒能成功。總是會有一些人感到沮喪或不滿，並選擇抱怨，而不是誠實地對待他們的選擇和能力水平。」 魯貝克說，「《紐約時報》文章中其它明顯的遺漏則更令人失望。」 2. 忽略我孩子獲得的獎學金和終身受益 魯貝克寫道，「《紐約時報》強調的是關於『學生』的『低報酬』傳聞，卻沒有提到學校的獎學金計劃。」 其實，她說，「在飛天，所有被錄取的學生都可以獲得全額獎學金。」 「《紐約時報》未能理解，學生和家長不能像在許多其它私立學校一樣，花錢就能進入飛天學校；這使得學校有權要求學生遵守學校規則。」