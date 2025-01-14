泰國旅遊大量退單 有遊客體驗了「渡劫式」旅行 【新唐人北京時間2025年01月14日訊】中國演員王星落入詐騙園區後又獲救的事件，對泰國旅遊業造成的衝擊效應正在擴散，社交平台上瀰漫著恐慌情緒。中國人紛紛退訂赴泰旅遊，旅行社的退訂電話被打爆。那些已經落地泰國的人，心態也發生了微妙的變化，時刻提醒自己警惕起來，體驗了「渡劫式」旅行。 公眾號「每日人物 」1月13日發文介紹，1月8日，王星被泰國警方救回的當天，泰國旅遊公司的電話就被退訂的中國遊客打爆了，各部門的工作人員一整天都在接電話，對方第一句話都是：「我想退團，會損失多少錢？」 在一家泰國公司負責為遊客安排行程，訂餐訂車、預約酒店的程峰受訪時告訴陸媒，通常遊客退單損失的經費包括機票、酒店的預定費用和旅遊平台的佣金，數額不小。有些客人聽完，猶豫幾秒，說再等等；有人即便全損，也始終堅持退訂；還有人原本沒那麼擔憂，卻架不住家人一天幾個電話勸阻，最終放棄旅行計劃。 程峰說，最近幾天，公司不僅一個新單沒有接到，後台客服收到的全是退訂諮詢。他算了算，預計20%的客人已經退單，還有10%的客人還在協商，結果未知。 在泰國某大型旅行社工作，負責泰北的旅行業務的陳瑞也告訴陸媒，王星事件發生後，旅行社的線上機酒訂單就開始陸續被取消；林廣衡在泰國曼谷經營一家民宿，也做機票代理的生意，他和身邊幾乎所有同行，都從1月8日開始接到遊客要求退訂機票和住宿的電話。 原本計劃趁過年與丈夫去泰國度蜜月的簡安，在社交平台上頻繁刷到網友自述泰國旅遊可怕經歷後，越想越害怕，最終決定把機票退了，損失了3500元。 艾米好不容易才說服全家一起去泰國過年，一家六口訂立跟團游，包括往返機票和酒店人均花費2000元出頭。因為是第一次出國，她和丈夫都很期待，做了很多攻略，還答應幫朋友代購很多東西。王星的事件一出，艾米和丈夫立即一致決定放棄泰國旅遊，被旅行團扣留了5700元的機損，雖然有點心疼，艾米仍然安慰自己「一家人安安全全在家裡過年就是最好的」。 程峰說，泰國知名景點「大皇宮」遊客中中國面孔明顯變少了，以往中國旅遊團的大巴車一輛接著一輛，數都數不過來。1月11日他帶團去遊覽時，看到路邊總共停了4輛大巴車，只有2輛載著中國遊客。 已經身在泰國旅遊的王夢迪發現，在泰國除了偶爾見到公司年會組織的中國旅遊團，周圍以泰國、歐美人居多。 王夢迪說，自落地泰國後，自己就隨時和父母報備行程，打車先拍車牌號，提前告知下個行程目的地，除了點餐、入住、打車等交流外，基本不和陌生人說話。這趟旅遊快樂沒享受到，腦中就如同安裝了自動警鈴般，時刻提醒自己注意安全，體驗了一場「渡劫式」旅遊。 （責任編輯：何雅婷） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/13/a103947908.html