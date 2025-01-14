錢被吃進去卻難吐出來！ 被王星事件嚇到陸民退泰國機票竟遭拒 怒控霸王條款

中國二線演員王星前往泰國拍戲卻被騙至緬甸妙瓦底詐騙園區的事件持續延燒，部分中國民眾擔心前往泰國旅遊後可能對自己的人身安全造成危險，想要取消團體旅遊的機票，卻遭旅行社與航空公司拒絕，雙方爆發爭議。 圖：翻攝自 @Appraiser008 X 帳號 中國二線藝人王星日前赴泰拍片卻遭綁架至緬甸妙瓦底詐騙園區的案件持續延燒，越來越多中國民眾擔心前往泰國旅遊後可能遭到詐騙集團相關人士綁架。近期就傳出有中國民眾因擔憂赴泰旅行可能對自身安全造成危害，決定取消相關行程並要求航空公司退票的事件。然而，旅行社與航空公司卻以「沒有相關正式文件」以及「沒有特殊退票政策」為由，拒絕該位民眾的退票請求。 根據中國《瀟湘晨報》報導，一名居住在安徽省宿州市的張女士於 7 日召集超過 20 位親友組成旅行團，計畫於 2 月 27 日從上海浦東機場出發，前往泰國旅遊，並透過安徽省合肥市的一間旅行社購買了春秋航空公司的團體旅遊來回機票。 然而，隨著王星遭綁架的事件逐漸延燒，張女士及其親友開始擔心赴泰旅遊後的人身安全，萌生了取消行程的想法。沒想到，春秋航空公司拒絕張女士的退票請求，張女士也於當地時間 13 日將事件相關細節發布上網，希望透過輿論的壓力逼迫春秋航空公司談判。 春秋航空。 圖