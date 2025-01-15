美国数十万“TikTok难民”涌入中国应用程序“小红书”

随着对中国短视频应用TikTok“不卖就禁”的期限迫在眉睫，美国TikTok用户涌入了另一个中国社交媒体平台小红书(RedNote)，使其成为目前美国下载量最高的应用程序。消息人士告诉路透社，这家知名度相对较低的公司正试图把握激增的用户群，同时谨慎地处理英文内容。 星期一(1月13日)，超过五万名美国和中国用户参与了小红书上一个名为“TikTok难民”的直播聊天室。资深的中国用户带着几分困惑，就食品和青年失业等话题与美国用户交换意见。 美国用户偶尔会触及一些较为敏感的话题。 “可以问一下中国与香港法律有何不同吗？”一名美国用户问道。“我们这里不太谈论这个话题，”一名中国用户回答。 这种即兴的文化交流正在小红书的各处展开。路透社报道，知情人士透露，仅两天时间，小红书的新增用户数就超过了70万。“小红书”暂未对此置评。 据调研机构Sensor Tower估计，在美国，这星期小红书下载量同比增长200%以上，较前一周增长194%。 这一波用户激增似乎让小红书始料未及。据两位知情人士称，该公司正在紧急寻找审核英文内容的方法，并建立中英翻译工具。 小红书仅有一个版本的应用程序，没有将海外和中国国内用户分开，这在受到中国国内监管约束的中国社交媒体应用中很少见。 尽管如此，该公司高管仍希望利用突然涌现的热度，将之视为实现类似TikTok全球人气的可能途径。 一些与小红书有关联的中国上市公司星期二股价大涨，比如杭州壹网壹创科技股份有限公司。 Tiktok难民：此举是为抗议针对Tiktok的禁令 小红书是一款集电子商务、短视频、发帖功能于一身的中文社交媒体应用程序，让用户们通过照片、视频和文字记录生活。其背后是一家由风险投资支持的初创公司，最新估值为170亿美元，被视为有潜力在中国上市的热门公司之一。 近年来，在其超过三亿用户的支持下，小红书实际上已成为一个搜索引擎，主要用于寻找旅游攻略、抗衰老护肤品和餐馆推荐。 在Tiktok上拥有近2万名追踪者的亚历克西斯·加曼(Alexis Garman)星期二加入了小红书。位于俄克拉荷马州、21岁的加曼表示，自己并不特别关心数据隐私。 加曼已经在平台上发布两个帖子，她说：“到目前为止，我在(小红书)上的经历真的很棒，很有吸引力。” “我喜欢你的妆容，”一位北京用户评论了加曼的帖子，加曼在回复中表达感谢。一位四川用户留言道：“我是你的中国间谍……请交出你的个人信息或者你的猫狗照片。” “Tiktok可能被禁不仅仅是关于下架一款应用程序，它还将带走我的工作、朋友和社群，”加曼说。“就我个人而言，我与我的追踪者之间的友谊和联系也将不复存在。” 其他美国用户直言，他们是为了抗议TikTok的可能禁令而加入该平台。