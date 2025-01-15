两岸学术交流回暖：缓解紧张还是隐忧加剧？

在台海两岸关系持续紧张之际，台湾与中国的学术交流最近意外升温。但这一动态引发台湾政界和学术界的不同解读。尽管部分学者乐观其成，认为此举有助于两岸关系缓和，但也有人担忧，这种互动可能为中国对台统战提供更多机会，并加深台湾内部矛盾。 两岸学者重启交流 12月中下旬，台湾政治大学国际关系研究中心主任王信贤、前主任寇健文率团访问北京，与直属于中国国家安全部的智库“现代国际关系研究院”交流，探讨两岸关系和特朗普上台后的美中台新局。 今年1月初，中国国台办在疫情后首次批准涉台学者来台，长期研究台湾政治的上海国际问题研究院学术委员会主任严安林、上海社科院台研中心主任盛九元在参访一般学术机构之余，也和台湾为绿营色彩浓厚的智库亚太基金会、台湾长荣集团成立的国策研究院交流，并与台湾陆委会互动。 这是自台湾蔡英文政府执政时期以来，两岸官方对话停止后双方首次开展的大规模交流活动。未来台海两岸能否借这样的互动建立互信并进一步扩大此类交流是各界关注的焦点。 对此，台湾陆委会发言人梁文杰1月9日对此表示，“交流、互动就是好事情。” 学术交流能否缓解两岸紧张？ 台湾国际战略学会理事长王昆义指出，此次学者互动反映了台湾政府在2025年推动两岸缓和的努力。他提到，台湾总统赖清德在新年谈话中提议恢复两岸“观光小两会”，即台旅会、海旅会的互动，此次交流便是台北和上海“双城论坛”后进一步的延续。 他说：“在民(进党)、共(产党)之间不再老死不相往来，这已经开启两岸进入和平发展的第一步，有助于两岸互相了解，降低政治上的紧张感。未来如果能循着双城论坛中，上海愿意率先开放上海团客来台旅游的模式，将是两岸降低敌意最佳作用。” 然而，前民进党中国事务部主任颜建发则持不同看法。他认为中国长期通过学术交流进行分化与渗透，此类活动不仅可能泄露情报，还会加深台湾内部矛盾。 他对美国之音说:“因为他们再怎么样不同的想法，到最后中央统一口径啊。但我们不是统一口径，我们内部还没有一个一致的看法，对中华民国台湾是主权独立的问题，再加上我们要尊重彼此那种差异，到后来变对立，对立到矛盾，那反而是越交流我们越糟糕。” 颜建发指出，中国的统战一直对台湾进行分化与渗透，例如现今台湾立法院里蓝营与白营(民众党)连手提出一些损害台湾利益的法案，就是分化与渗透台湾的结果，他认为执政党不该让中国有更多机会接触到更多台湾相关事务，特别是与绿营学者的互动。 中国的涉台研究学者中不乏对于与绿营学者互动很有兴趣的专家。过去曾多次访台交流的上海东亚研究所副所长包承柯表示，最近学者们到对方的国安性质智库交流，确实打开了两岸之间现在相当缺少的渠道，尤其是让中国了解绿营的渠道。 他告诉美国之音：“大家都知道疫情之后，然后大陆(中国)和蓝营的学者交流比较多，那么这次是大陆的学者进去，那么可能会见到更多的人，平时这些人都不太容易到大陆来。” 包承柯指出，1月初中国学者访问亲绿营的智库，确实能拓宽中国学术圈对台湾各种政策的了解，包括了解台独理念在台湾的现况，因为这才是两岸紧张能否缓解的问题。 学术交流难取代官方对话 他还表示，两岸学者的交流虽能增进了解，但这种学术交流仅止于意见分享，离所谓的二轨外交来有相当的距离，而他认为问题在于台湾执政的民进党不接受“九二共识”。 他说：“如果要建立起一种二轨的机制的话，那首先是应该是有两岸之间要有‘九二共识’的一个共识存在，才会有进一步的探索有些机制上的交流。而关键核心的要素是赖清德要放弃台独立场，这才是真正的解决问题的真正的方向。” 前台湾民进党中国事务部主任颜建发表示，以台湾的立场自然希望中国能不设前提的交流，才能真正对两岸关系有所帮助，但据他几十年来研究中国涉台事务与交流的经验，中国始终无法接受对等交流，这才是交流无效的根源。 他说：“因为他讲得清楚，你不接受一中原则，就不愿意交流，交流就无效啊。现在问题就是，一定要是我们是主权独立国家，才可以讲和平协议啊。”